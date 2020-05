– Var ikke Senterpartiets politikk helt fjern allikevel?

Meninger

Høyre har over tid kritisert Senterpartiets politikk, men den siste tiden har det vært mange medieutspill rundt om i det ganske land hvor Høyre kritiserer Senterpartiet og samtidig adopterer vår politikk - «Tjenester nær folk» og «Ta hele landet i bruk». Et innlegg på Facebook postet av Elin Agdestein skapte for meg en stor forvirring «En bra dag på jobben! 2,5 km-grensa for snøscooterkjøring til hytta, som Høyre har jobbet for å endre i mange år, blir en saga blott». Dette er et tegn på at Høyres folk er fornøyd med Senterpartiets politikk, forslaget ble fremmet til Stortinget av Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Siv Mossleth og Sandra Borch, samtlige fra Senterpartiet. Men det som gjør denne saken ekstra interessant er at Høyre stemte mot forslaget, for så å forsøke å ta æren for dette. Senterpartiets forslag var kanskje ikke så dumt allikevel?

Nå kan man lese i Bård Ludvig Thorheims innlegg i Fremover at Høyre ikke lengre er så fornøyde med avgiftene i flytrafikken. Hvor mange ganger den Høyrestyrte regjeringen har blitt utfordret av Senterpartiet i Stortinget på denne saken, har vi verken nok fingre eller tær til å holde styr på, men det er mange…

Avgiftene er helt feilplassert. De som har innført dette kan umulig hatt tilgang på et norgeskart. Det er snakk om flystrekninger i nord som ikke har noe reelt reisealternativ tidsmessig. Dermed faller hele miljøargumentet dødt, skriver Thorheim. Vi er kjent med hvem som innførte disse avgiftene, men vi er også kjent med hvem som har jobbet hardt over tid for å fjerne dem.

Det er for oss gledelig at Høyre nå vil begynne å jobbe for mindre forskjeller mellom bygd og by, og her i nord er fly på mange måter toget eller bussen vår. Vi har lenge jobbet for at det skal bli mindre avgifter på flyreisene, og det er fantastisk at Høyre nå ser ut til å kunne ha endret mening i denne saken. Det bør ikke være mange ganger dyrere å reise innad i Norge, enn å reise til andre siden av kloden. Senterpartiet håper Høyre kan bruke sin makt til å snu på dette, og samtidig sørge for at staten ikke øker sitt utgangspunkt for billettprisene inn i nye flyanbud, slik det har blitt gjort tidligere.