- Nå er vi klare for gjenåpning og norgesferie!

NHO Reiseliv er glad for at Regjeringen så tydelig ga uttrykk for at de har forstått at reiselivet er det som er hardest rammet på dagens pressekonferanse. Smittevernreglene har i praksis ført til at 78% av NHO reiselivs medlemsbedrifter har permittert mellom 75-100% av de ansatte. Bransjen har lenge ventet på tydelige reiseråd som både næring og befolkning må forholde seg til i sommer.





– Det er mye bedre for folk å vite enn ikke å vite. Vi har ventet lenge på å få en så klar beskjed fordi dette vil gjøre det lettere for næringen å planlegge for sommeren, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

– Nå vil vi sterkt oppfordre til at folk følger Ernas råd og går i gang med å planlegge og bestille drømmeferien i Norge! Denne sommeren vil vi miste en stor andel utenlandske gjester. Da er det viktig at vi nordmenn trår til. Velger flere å legge hovedferiene i Norge redder vi flere bedrifter fra konkurs og vil gjøre at mange nå klarer å åpne og får de ansatte tilbake på jobb, sier Krohn Devold.

Næringsminster Iselin Nybø bekreftet på pressekonferansen at reiselivet er hardt rammet. Bare i Lofoten regner man tap på 650 millioner i tap for reiselivet, understreket Nybø.

– Nå kan utenlandske gjester avbookes og hyttene, sengene og bordene fylles opp av nordmenn, og vi håper at nordmenn vil benytte seg av denne muligheten. Ta hele landet i bruk og opplev Norge, for å holde reiselivsnæringen vår i gang. Det betyr også mye for resten av næringslivet, avsluttet næringsministeren.

Oppfordrer til å benytte norske reiselivsbedrifter

– Nå er det over to måneder siden Norge stengte ned, det har lagt store begrensninger på nordmenns liv. Nå står sommerferien for dør, og mange har spørsmål om den. Reiselivsbransjen har også behov for å planlegge sommeren, sa Statsminister Erna Solberg på dagens pressekonferanse.

Hun understreket råd for innenlandsreise i Norge som skal bidra til at det er trygt å reise på ferie i Norge i sommer, og forutsetter at alle følger hovedreglene:

Hold deg hjemme om du er syk

Vaske hender og holde avstand

Begrense reise og kontakt med andre, f.eks. reise sammen i en fast gruppe.

