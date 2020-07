-Få sjøfolka hjem

Meninger





Norge har en rik sjøhistorie, og vi liker å si at vi er en stolt sjøfartsnasjon. Vi er den 7. største sjøfartsnasjon i verden, men den siste tida har norske sjøfolk sittet havfast uten at regjeringen har gjort nok. Vi er helt avhengig av de dyktige sjøfolka som har står på hver eneste dag for at verden og landet vårt skal gå rundt. Vi skylder dem å gjøre alt for at de skal kunne komme hjem til sine familier. Vi skylder dem handling og lederskap.

Det er historier om sjøfolk som ikke har fått møtt sin kreftsyke kone, og det meldes om flere tilfeller av selvmord på skip ute i havet. Dette er mennesker som har familie og barn som venter på den hjemme. For oss i Arbeiderpartiet og Sjømannsforbundet er situasjonen til sjøfolk helt uholdbar. Det som trengs nå er handling fra regjeringa sin side på statsledernivå. Man kan bare forestille seg hvordan det er å være havfast i 9 til 13 måneder, uten å muligheten til å kunne gå i land for å for eksempel kunne gå til tannlegen. Verden må gå rundt, varer må transporteres på skip også under en pandemi. Det er ikke et alternativ å vente til vi har en vaksine mot Covid-19 for at sjøfolka kan komme hjem.

Arbeiderpartiet og Sjømannsforbundet krevet at Norge nå tar internasjonalt lederskap for sjøfolka. Som et av verdens største sjøfartsnasjoner, fordi vi kan, i solidaritet med sjøfolk verden over må statsministeren nå sikre at vi får på plass internasjonale løsninger for sjøfolk og for å sikre at ting ikke stopper opp. Arbeiderpartiet har nå sendt inn spørsmål til næringsministeren for å få klarhet i hva som er regjeringens konkrete plan. Det holder ikke å kun delta på møter og være enig om at situasjonen er vanskelig. Verden trenger politisk lederskap, kun det er godt nok for sjøfolka våre. Man må få på plass gode ordninger for hvordan vi kan gjennomføre mannskapsbytte slik at de sjøfarten kan fortsette og de som har stått på under krisa kan komme seg hjem.

Vi hører mye om reiseråd til Spania og Sverige i det siste, men denne saken hører vi altfor lite om. Her må statsminister Erna Solberg, ta opp telefonen og ringe sine kolleger og bruke det internasjonale samarbeidet og få sjøfolka hjem!