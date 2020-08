- Norske sjøfolk bør få lov til å komme hjem

Meninger





Rederiforbundet, Norsk Sjømannsforbund og sjøfolk melder om at om lag 250 000 sjøfolk sitter fast på skip i utlandet og mange av disse er norske. Fremskrittspartiet deler bekymringen for helse- og familielivet til disse arbeiderne. Det er en hard psykisk påkjenning å ikke kunne gå i land noe sted og være borte fra familien i så lang tid. Vi føler spesielt med barn som ikke har sett foreldrene sine, partnere som ikke har sett sine samboere eller ektefeller.

Fremskrittspartiet forventer at regjeringen tar initiativ til å løfte denne problematikken på et internasjonalt nivå for å få til en løsning slik at disse kommer hjem. Det må komme på plass løsninger som sikrer at man får foretatt mannskapsskifte, og dette bør være mulig å kombinere med smitteverntiltak. Sjøfolkene kan hjelpes hjem med politisk vilje og hjertevarme for arbeidere i en av Norges viktigste næringer.

Vi har tatt opp dette med regjeringen og forventer handling. Fremskrittspartiet mener det er helt urimelig slik situasjonen er for norske sjøfolk. Man må kunne forvente hjelp fra myndighetene når man er ute og gjør et ærlig stykke arbeid og ikke får komme hjem på grunn av koronasituasjonen.

Det har gått alt for lang tid uten at noe er gjort for de som sitter fast i utlandet. Norsk rederiforbund har tidligere uttalt at norske sjøfolk er «gisler» i situasjonen de nå befinner seg i. Fremskrittspartiet håper at regjeringen tar dette på alvor og får til en løsning slik at man får hjulpet sjøfolkene.