- Å kaste penger ut av vinduet – adkomstvei Vornes/Sandvikbakken

Meninger





Øksnes har, som mange andre kommuner, en anstrengt økonomi som gjør at vi som politikere har et ansvar for å prioritere slik at vi bruker pengene mest mulig fornuftig innenfor de enkelte områder. Det gjorde etter vårt syn ikke posisjonen ved Senterpartiet, Høyre og Frp i Formannskapsmøtet 18. august.

Her ble det vedtatt å bruke 825.000 kroner til å asfaltere samt lage fartsdumper i Halvar Rasmussens vei. 500.000 av disse ble hentet fra ekstrabevilgninger fra staten, og 325.000 fra neste års midler til trafikksikkerhetstiltak.

Det kunne selvsagt vært fornuftig bruk av penger å oppgradere en vei som har høy belastning av biltrafikk, og dårlige forhold for myke trafikanter. Imidlertid er det vedtatt at veien skal bli blindvei når Thorstein Reinholdtsens vei er ferdig utbedret som ny adkomstvei til området.

Både i år og til neste år ligger det inne bevilgninger til Thorstein Reinholdtsens vei, noe som skulle tilsi at den i beste fall skal kunne stå ferdig så tidlig som andre halvdel av neste år. Om den politiske viljen er til stede. Så langt kan det dessverre virke som om den ikke er det.

Ordfører kunne i samme møte opplyse om at de ikke har planer om å fjerne noen av investeringene som det er bevilget penger til, og varaordfører har ved flere anledninger hevdet at de ønsker å bygge veien.

Så langt har dette vært bare tomme ord. Posisjonen har ved gjentatte anledninger gjort vedtak, i Kommunestyret og i Formannskapet samt ikke minst i Hovedutvalget for tekniske saker, som alle tilsynelatende har som eneste mål å forsinke prosessen med ny adkomstveien.

Det er fullt forståelig at innbyggerne i området nå stiller spørsmål ved om posisjonen sin iver etter å ruste opp Halvar Rasmussens vei er et resultat av at de ikke har noen intensjoner om å realisere ny adkomstvei langs Thorstein Reinholdtsens vei.

Dette er en bekymring Øksnes Arbeiderparti deler. Det finnes ingen gode argumenter for å bruke nærmere en million kroner av de knappe ressursene kommunen har til å oppruste en fremtidig blindvei. Det er å kaste penger ut av vinduet.