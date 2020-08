Meninger





I 2015 fikk pasienter i Norge nye rettigheter, og en av dem var retten til selv å velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Dersom du har ei henvisning til spesialisthelsetjenesten, kan du som pasient sette deg ned foran datamaskinen, sjekke ventetider og hvilke sykehus som tilbyr den behandlingen du har behov for, og velge. Høyre setter pasientens helsetjeneste og valgfrihet høyt, og fritt behandlingsvalg er ei rettighet vi må hegne om. En fellesnevner for fritt behandlingsvalg er at man må reise.

Etter koronaens inntog i vår har luftfarten vært ekstremt hardt rammet, og pasienter som er tilknyttet flyplassene på kortbanenettet med statlige anbudsruter kan prise seg lykkelige. De slipper spøkelset om kutt i avganger og nedstengning av flyplass.

Stokmarknes lufthavn Skagen er ikke en av disse flyplassene, og må forholde seg til nyheter om kutt og stengning rett som det er. Stokmarknes lufthavn er landets 4. mest trafikkerte lufthavn for pasientreisende. Kun Tromsø, Oslo og Bodø har større volum på reisende pasienter enn Stokmarknes. Det sier seg selv at pasienthistoriene blir mange når tilbudet til pasientene blir borte.

Toppen av isfjellet var vi vitne til i sommer, med vonde pasienthistorier i avisen. Kanskje var det pasienthistoriene som til syvende og sist fikk samferdselsdepartementet til å ta grep, og kjøpe flyruter også på Stokmarknes.

I går smalt overskrifta om at Widerøes rute til Tromsø ikke er kommersielt lønnsom, og legges ned fra oktober. Den kjente vi i magen. Hva nå? Våre tanker går tilbake til pasienthistoriene man kunne lese om i sommer. Resultatet av kutt i ruter til Tromsø er såre enkelt: Pasienter blir sendt på ei ørkenvandring i reiseplanlegging. Er det reelt at pasienter fra Vesterålen har fritt behandlingsvalg når flytilbudet er så uforutsigbart som det er? Og hva med pasientene som ikke kan velge, og som MÅ til Tromsø?

Nå vil vi utfordre fylkesrådene i Nordland og Troms-og Finnmark til å invitere Samferdselsdepartementet, Helse Nord og andre relevante etater til sitt bord, for sammen å finne en løsning på tragedien som er i ferd med å utspille seg på kortbanenettet.