- Norsk ungdom til jordbæråkeren

Den store arbeidsledigheten og stadig flere unge som står utenfor arbeidslivet, rammer en rekke enkeltmennesker. Ungdom som blir stående utenfor, får ofte dårligere helse og økonomi for resten av livet. Og resultatet blir store ekstra helse- og sosialkostnader for Norge. I stedet for at unge går uten arbeid, krever Arbeiderpartiet tydelige endringer i politikken slik at flere ungdom kan få arbeidserfaring og jobb blant annet i grønn sektor. Det blir en kraftig forsterking av norsk økonomi dersom flere kan gå fra ledighet og over til arbeid.

Lave lønninger innen landbruket har fått oppmerksomhet i det siste. Du skal ha en lønn å leve av – uansett hva du jobber med. Enten du er sjåfør som kjører maten til butikken, du jobber i kassa eller du arbeider i åkeren, skal du selvfølgelig få ordentlig betaling. Jobben er like viktig hele veien for at vi alle skal få den maten som vi trenger!

Selv fikk jeg min første jobb med gårdsarbeid. Den arbeidserfaringa har vært gull verdt og til stor nytte for å kunne få andre jobber senere. Arbeiderpartiet vil at flere unge folk skal få arbeidserfaring. Vi vil at flere ungdom skal få den samme sjansen! Men Høyre gir dessverre inntrykk av at landbruket er helt avhengig av lavtlønna, utenlandsk arbeidskraft. Det er en dårlig unnskyldning for passivt å sitte se på stor ungdomsledighet og at forskjellene mellom folk øker.

Sannheten er at svak jordbrukspolitikk, lav lønnsomhet og for svak rekruttering til næringa og naturbruksutdanning over tid gjør landbruket avhengig av lavtlønna arbeidskraft. Befolkningen i Norge er jevnt over blant dem med best helse i verden. Vi har naturligvis ingen særegne fysiske skavanker som hindrer oss fra å plukke bær eller jobbe i et fjøs! Løsrevne påstander om at folk i Norge ikke klarer eller gidder, brukes som bortforklaring av den ubehagelige sannheten: At lønningene i grønn sektor i flere tilfeller har blitt så lave, at det heller lønner seg å få dagpenger fra NAV enn å jobbe.

Dersom NHO og Høyre ikke vedvarende vil svekke norsk økonomi og øke sosialutgiftene, må dette endres. I lengden kan vi ikke ha et system som i praksis utelukker verdiskaping og arbeid med planter og dyr om man bor innenlands og ønsker en lønn å leve av. Men heldigvis kan politikk forbedres! Det er derfor vi har demokrati.

Arbeiderpartiet krever at det ryddes opp. Vi krever at jordbruksavtalen reforhandles og at flere unge folk kan få arbeid i en viktig, framtidsretta og fornybar næring i Norge! Det vil gi en betydelig styrking av norsk økonomi når flere går fra NAV og ledighet og over til arbeid.