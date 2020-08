Meninger

I over 6 måneder har vi alle mann alle kjempet en heftig og lang usynlig, men likevel så enormt synlig kamp. Rett før sommeren banket på døra, ble landet sakte, men sikkert åpnet opp igjen, som nå har ført til at vi nå står i fare for å kanskje måtte stenge det ned igjen. Panikken vi alle kjente på tidlig i vår, som i sommer hadde roet seg, har igjen begynt å herje mer og mer.

Den siste tiden har dessverre smitten blusset opp igjen, dette til svært manges fortvilelse, en fortvilelse som har ført til en rekke ting. Ja, det er fult forståelig at de som er i risikogruppene og deres pårørende som har vært isolert siden pandemien startet, er rasende forbanna på de som har tatt valget om å reise, både innenlands og utenlands. For ja, det har vært med å snu smittetrenden opp igjen. Og ja, det er fryktelig dumt.

Vi er alle redde, vi er alle lei og vi er alle slitne. Derfor er det så utrolig viktig at vi holder trykket oppe og fortsatt står sammen, står sammen i avstand. Vi må ikke stoppe opp å tenke og se framover.

Hvis vi nå fremdeles klarer å stå sammen, med avstand så klart, så klarer vi til syvende sist å bekjempe viruset. Da skal vi få danse samme natten lang, da skal vi få reise til Syden å plaske i strandkanten med en nydelig paraply drink i hånda, da skal vi feire at vi klarte det! For vi kommer til å klare det, vi skal klare det. Det kan virke litt tungt og mørkt akkurat nå, men sammen – sammen er vi sterke.

Jeg vil sende en takk til samtlige der ute. Takk for alt det dere gjør for alle oss å hverandre. Takk til alle som står på, både de som står i frontlinjen og de som vi ikke ser, som gjør en uvurderlig jobb for samfunnet, som utsetter ikke bare seg selv, men også sine nære og kjære hver eneste dag. Det gjelder alle yrkesgrupper, alle alders grupper og alle samfunnslag. Ansatte som jobber med velferdstjenester jobber ikke på dugnad, og fortjener kompensasjon for den viktige jobben de gjør.

Til vanlig viser vi omtanke, solidaritet og samhold ved å vise nærhet til hverandre. I disse spesielle omstendighetene kan vi vise omtanke, solidaritet og samhold ved å holde avstand. Vær så snill å fortsette å ta alle restriksjonene på alvor, slik at vi sammen kan bekjempe denne pandemien.

Lets do this!

Isabell Johansen Myrli, Ungdomstillitsvalgt i fagforbundet Nordland.