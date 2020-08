– Nicolai Tangen tok innersvingen tok innersvingen på jaktlaget

Meninger





Mandagens pressekonferanse med Nicolai Tangen ble bokstavelig talt en blåmandag. En blåmandag for alle dem som i et drygt halvår har vært innrullert i jaktlaget med det uttalte målet å felle Tangen. Og aller helst også sentralbanksjefen.

For det er jo ekstra stas å være på storviltjakt. For journalister. For stortingspolitikere. For avdanka politikere i sentralbankens representantskap. Og for jusprofessorer. Alle har de gjort det de har kunnet for å mistenkeliggjøre Tangen og ansettelsen av ham som oljefondsjef.

Det har knapt vært noen grenser for hvilke argumenter som har blitt holdt imot Tangen. Det var galt at mannen hadde praktisk erfaring fra finansverdenen. Enda verre at han hadde tjent seg rik. Galt at han hadde bodd lenge i utlandet. Mistenkelig at han allerede hadde gitt bort en stor del av sin formue. Forferdelig at han hadde hatt fond registrert på Cayman-øyene. Og utålelig at mannen hadde brukt mange millioner av egne penger på et seminar i USA med inviterte gjester.

Hvilket motiv kunne en slik mann ha for å søke jobben som oljefondsjef? Det måtte jo ligge en hund begravet her. En hund av ytterst tvilsom karakter.

Det var de skjønt enige om. Blodhundene i VG og Dagens Næringsliv. Den sjølerklærte vaktbikkja, Rødts leder Bjørnar Moksnes. Og gneldrebikkja ved Juridisk fakultet i Oslo, professor Beate Sjåfjell. For bare å nevne noen av medlemmene i laget som har halsa etter Nicolai Tangen den siste tida.

«Vi har ham nå». Dette var jaktlaget åpenbart sikker på etter at finanskomiteens innstilling i forrige uke. For i jaktlagets verden var det utenkelig at Tangen ville etterkomme de krav som komiteen hadde stilt. Det var triumf å spore i uttalelsene fra opptil fleire av jaktlagets fremste aktører. For nå var det like før de var kvitt både Tangen og sentralbanksjefen. I ett og samme skudd.

Slik gikk det ikke. Tangen tok innersvingen på heile jaktlaget. Han overoppfylte de krav som finanskomiteen hadde stilt. Og det gjorde han med humor og en eleganse og profesjonalitet som ingen av medlemmene av jaktlaget har vært i nærheten av å kunne oppvise.

Noen ganger er lykken bedre enn forstanden. For det har ikke vært mye forstand å finne hos de som har ført an i hylekoret mot Tangen. At Tangen har evna å stå oppreist i stormen og bevart sin forstand, skal vi prise oss lykkelig for. Det borger godt for den jobben han nå skal ta fatt på som oljefondsjef de neste fem åra.