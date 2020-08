- Koronaen er ikke bekjempet. Hjelpa til næringslivet er ikke over

Meninger





Takk til alle dere som har stått på gjennom disse månedene som har gått siden landet ble stengt ned og nå gradvis gjenåpnet igjen. Skjønner at det har vært vanskelig å klare å forholde seg til smittevernreglene, men i det store har de aller fleste vært flinke. Det må vi fortsette med.

Min største bekymring nå er alle de ansatte som kanskje går med en klump i magen; hvilken fremtid går jeg i møte, har jeg jobb om noen måneder, overlever min arbeidsplass, hvordan vil fremtiden bli.

Dette er bekymringer Høyre tar på alvor og vi vil fortsette å legge til rette for at bedrifter skal overleve, at de skal kunne vokse og utvikle seg og sine produkter. Nettopp fordi det er viktig for deg som ansatt, som forsørger, og for samfunnet som helhet.

Regjering og Storting har iverksatt mange tiltak for å hjelpe arbeidstakere og bedrifter. Allikevel er det bedrifter som fortsatt sliter. Mange bedrifter kommer også til å gå krevende tider i møte. Reiselivsnæringen i deler av landet har hatt en formidabel sommer med rekordomsetninger. Dessverre har ikke alle aktører i bransjen vært med på denne oppturen. Spesielt reiselivsnæringen i de største byene. Så vi har nok ikke sett de siste tiltakspakkene fra regjering med det som er kommet til nå.

Reiselivsnæringens resultater, positive eller negative, forplanter seg også til andre næringer. Enten det er dagligvare, taxi, overnatting eller suvenirbutikkene.

Vi ser nå også at industrien enkelte steder begynner å merke det globale bildet. Når bilindustrien i verden avtar, så avtar også markedet for våre industribedrifter som eksporterer til denne produksjonen. Den samme usikkerheten merkes i havbruksnæringen som eksporterer 95 % av sine produkter.

Disse eksemplene viser hvor viktig vårt private næringsliv er for å finansiere vårt velferdssamfunn. Heldigvis har vi «penger på bok» men de varer ikke evig. Vi må sørge for at vi klarer omstillingen både til det grønne skiftet, men også at private arbeidsplasser skapes og sikres for fremtiden.

Høyre vil fortsette forenkling for næringslivet. I årene fremover vil det være viktig med vekstfremmende politikk for næringslivet, med attraktive rammebetingelser for dem som kan og vil starte bedrift i Norge. Næringslivet trenger ikke en politikk for økte skatter nå. En måned med stengte bedrifter kostet oss flere hundre milliarder, men ikke minst så satte det mange mennesker, ei mor, en far i en stor usikkerhet. Dette viser hvilken enorm verdi private, lønnsomme arbeidsplasser har, både for samfunnet men også for den enkelte.