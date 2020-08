- Reduksjon på Skagen blir kritisk

Meninger





Tilgangen til gode og velfungerende flytilbud er i mange sammenhenger avgjørende for å opprettholde velfungerende lokalsamfunn. I Vesterålen har det i lengre tid vært stor diskusjon rundt flytilbudet ved Stokmarknes lufthavn Skagen. Det er ikke til å legge skjul på at det er en relativt stor misnøye med det tilbudet som har vært ved Skagen. Vesterålen regionråd har i så måte vært tydelige på at tilbudet ved flyplassen må bli bedre.

Dagens tilbud er ikke bra nok, med for få avganger, og vi vet nå at tilbudet med direkterute til Tromsø forsvinner fra oktober. Nylig gikk tilbudsfristen ut for FOT-rute mellom Evenes og Bodø, og fra nyttårsskiftet står Skagen igjen som en enslig svale med fortsatt kommersiell drift. For oss i Vesterålen betyr det dyrere billetter i forhold til de andre flyplassene, og at vi i tillegg blir avspist med et svært begrenset rutetilbud.

Den reduksjonen vi ser ved Skagen nå, er kritisk. Næringslivet i regionen lider av et dårlig tilbud. Pasienter som skal til sykehusene påføres ekstra belastning. Stokmarknes lufthavn er landets 4. mest trafikkerte lufthavn for pasientreisende, da må tilbudet være deretter. I tillegg ser vi at det nå varsles om utfordringer med å få ut helsepersonell til distriktene, enten de skal jobbe i kommunehelsetjenesten eller ved sykehusene.

Enda mer kritisk er det at vi nå er midt inne i en pandemi hvor myndighetene stadig forteller oss om hvor viktig det er å teste oss. I Vesterålen blir målsetningen om helgetesting mer eller mindre umulig å innfri fordi det går ikke fly til Bodø på lørdager. Testene som gjøres skal analyseres ved Nordlandssykehuset i Bodø. Kombinert med et dårligere tilbud for postgang blir det utfordrende. TISK-strategien som det legges opp til (operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene) blir på det nærmeste umulig å følge opp for kommunene.

I Nord-Norge er Widerøe vårt svar på hva Intercity-togene er for Sør-Norge. Går ikke togene får det store konsekvenser, og slik blir det med Widerøe også. Går ikke Widerøe-flyene rammes regionen vår hardt. Derfor aksepterer vi hverken kutt eller det dårlige rutetilbudet som er nå.

Samferdselsedepartementet må ta tak i denne saken. Det haster med å få reversert rutekuttene som Widerøe har varslet, og her må samferdselsministeren også på banen. Vi trenger klare signaler nå!

Vi forventer også at Skagen får de samme konkurransevilkårene som de øvrige flyplassene rundt oss - Skagen må få FOT-rute. Det fortjener Skagen, det fortjener Vesterålen!