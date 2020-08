- Andøya – den nyskapende kommunen

Meninger





Omstillingen av Andøya er i ferd med å bli en suksess. I dag skjer konkrete bedriftsetableringer som kan skaffe mellom 4 – 500 direkte nye arbeidsplasser de nærmeste årene. For at Andøya skal lykkes, står utvidelsen av Andenes fiskerihavn og avgivelse av arealer fra Andøya flystasjon sentralt. Næringslivet trenger arealer til utvidelser av eksisterende bedrifter, til knoppskyting og nyetableringer. Nye bo- og arbeidsområder blir viktig, og man må bli god på tandemrekruttering (jobb til begge).

Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2016. Opprinnelig ville man gi flystasjonen til sivil næring, men nå mener forsvaret den har en viktig beredskapsrolle i fremtiden. Kanskje klarer man å få til en kombinasjon av forsvar og privat næringsliv i området? Siden nyttår 2016 har kommunen mistet over 300 innbyggere. Nedleggelsen av flystasjonen føltes ekstra tungt fordi det rokket ved selve identiteten mange føler for sin kommune. Nå ser vi en ny identitet stige frem; Den nyskapende kommunen! Dette mener vi bestemt vil endre befolkningsutviklingen.

Det er sjeldent å se et lokalsamfunn med så sterk utvikling som Andøya. Dette på tross av koronaen. Vi ser bedriftsetableringer som bidrar sterkt til innovasjon, forskning, utvikling og kompetanseøkning i et bredt perspektiv. Andøya Space vil skape minst 200 ekstra høyteknologi-arbeidsplasser i Oksebåsen og på Nordmela, som det vil være internasjonal konkurranse for å fylle. De ringvirkninger i form av bygging av infrastruktur og tjenestetilbud må legges oppå dette.

Man må tenke internasjonalt for å forstå dimensjonene. ESA har allerede kontor her og NASA er største kunde på rakettoppskyting. Kommersiell romfartsindustri peiler seg nå inn på Andøya. Det opprettes inkubator for start-ups innen romteknologi og her testes droner. Regjeringen har levert på Andøya Space Port i form av bevilgninger, noe som gjør Norge ledende innen satellittoppskyting. Vi styrker nasjonal beredskap dersom digital infrastruktur slås ut. Det er ikke mulig å overvurdere betydningen av dette, hverken lokalt, for landsdelen eller nasjonalt.

Næringslivet i Andøy ser fremover og investerer stort. Andfjord Salomon etablerer et unikt, landbasert oppdrettsanlegg som er verdens største. De har som visjon å lede an i den blå revolusjonen der de har høyeste fokus på laksevelferd, sunn mat til markedet og lavest mulig fotavtrykk og energiforbruk i en mer bærekraftig retning. På sikt regner de med å etablere opp mot 300 arbeidsplasser. Det investeres i reiseliv og signaturprosjektet The Whale på Andenes har allerede fått oppmerksomhet verden over. Foruten investeringen fra næringslivet, har den nye norske hvalattraksjonen fått 3,15 millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge.

Andøy kommune er en av Nordlands største fiskerikommuner og Andenes fiskerihavn har kort avstand til rike fiskefelter. Havna må utbedres og gjøres dypere da det skaper problemer for de nye og moderne båtene. Samtidig må fiskerinæringen ha arealer for å kunne få utvikle seg i hele verdikjeden. Nå leveres deler av fangstene andre plasser, noe som skaper et stort tap av ressurstilgang som kan legge grunnlag for helårlige arbeidsplasser. Havnen er også like viktig for forsvaret og utviklingen av Andøya Space.

Dette viser at man trenger ikke å subsidiere, bare gi ordentlige veier, flyplasser, havner, boligfelt til husbygging etc. - altså gi gode rammevilkår for å satse og skape noe selv. Andøy trenger ikke bli fortalt hva man skal gjøre. Her investeres og skapes fremtidige arbeidsplasser av driftige nordlendinger. Nordland Høyre sin jobb er å påvirke regjeringen til at havneprosjektet får nødvendig finansiering og at det blir avklart hvilke områder på flyplassen som kan avgis til næringsutvikling. Alt dette må ses nøye i sammenheng med de enorme planene knyttet til romfart og teknologiutvikling på Andøya.