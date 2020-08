- Når motdemonstranter knebler ytringsfriheten

Meninger





Retten til å demonstrere er en viktig del av demokratiet vårt. Retten er forankra både i Grunnloven og EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon). Demonstrasjonsretten er nært forbundet med en annen sentral rett – ytringsfriheten.

Retten til å demonstrere omfatter også en rett til å arrangere en såkalt motdemonstrasjon. Slike demonstrasjoner har det etter hvert blitt mange av. Men det har litt for ofte vist seg at slike demonstrasjoner har blitt et påskudd og ei foranledning for krefter som ønsker å utnytte denne demokratiske retten til å kneble andres rett til å demonstrere og ytre seg. Både på Furuset i Oslo og på Festplassen i Bergen har vi nylig sett eksempler på dette.

Det mest alvorlige er at det så vel på Furuset som i Bergen ble utøvd vold fra motdemonstranters side. Men det er også alvorlig at både arrangører og deltakere i motdemonstrasjonene åpenbart har hatt det som et av sine mål å hindre andre i kunne utnytte den samme retten til å demonstrere og ytre seg. Dette har man søkt å gjøre ved å lage så mye lyd, bråk og spetakkel at arrangørene av den andre demonstrasjonen ikke har kunnet formidle sitt budskap på en uforstyrra måte.

Det er retten til fredelige demonstrasjoner som er beskytta i Grunnlovens § 101. At bruk av vold, faller utenfor denne retten, er det knapt noen som bestrider. Men det er mange som holder seg med ei oppfatning om at retten til å demonstrere også omfatter en rett til å forstyrre andres demonstrasjoner sjøl om det har som konsekvens at de andre dermed hindres i å få fram sitt budskap. Ja enkelte, herunder representanter for Rødt i Oslo, framstiller det nærmest som en plikt og en dyd å forstyrre de andres arrangement. Og roper over seg om manglende demokrati hvis politiet har prøvd å skape fysisk avstand mellom demonstranter og motdemonstranter.

Ei slik oppfatning er ikke bare uttrykk for ei grunnleggende udemokratisk holdning. Det er også ei oppfatning som rettslig sett er uholdbar. Det er i den forbindelse grunn til å minne om at politiet etter Politilovens § 11 «kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre at lovlige arrangementer …. kan avvikles uforstyrret».

Det åpnes ikke for noen utvida adgang til å forstyrre og ødelegge andres demonstrasjoner bare fordi man misliker budskapet som måtte formidles under disse demonstrasjonene. Og det er ikke opp til motdemonstranter å agere politi og domstol i forhold til påståtte rasistiske ytringer.

«Døgnet har mange timer. Året har mange dage.» Slik lyder de to siste linjene i Arnulf Øverlands dikt «En hustavle».

Det er ei sannhet i disse linjene som arrangører av motdemonstrasjonene trenger å ta til seg. For det er ikke nødvendig å klistre egne motdemonstrasjoner så nært i tid opp til andres demonstrasjoner. Det er fullt mulig å få fram sitt motbudskap forut for eller i etterkant av den andre demonstrasjonen. Seriøse arrangører bør snart innse at konfrontasjoner av den art vi har hatt den siste tida, ikke er en farbar veg å følge videre.