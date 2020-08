– Evig heksejakt på Trond Giske?

Meninger

- Er det først når Trond Giske ligger under torva at heksejakta på ham vil ta slutt? Vil blodhundene i media, hans politiske motstandere i eget parti og metoo-aktivistene da være fornøyd?

Det er grunn til å stille spørsmålet. Etter en ny runde hvor Giske har fått torpedert muligheten til å få et politisk tillitsverv. En runde som også denne gangen krones med et såkalt «varsel». Giske påstås å ha strøket ei kvinne på låret på et fuktig nachspiel. For 6 år siden.

«Jeg kommer for alltid til å identifiseres med Benny Fredrikssons død, og sånn må det være. Jeg forstår bare ikke hvordan jeg skal finne en måte å leve med det på.»

Dette skriver Åsa Linderborg i bokas «Året med 13 månader» som kom denne sommeren. Ei bok hvor Linderborg, tidligere kulturredaktør i Aftonbladet, tar et beiskt oppgjør med metoo-bevegelsen og svensk journalistikk. Men ikke minst et oppgjør med seg sjøl.

Benny Fredriksson var teatersjefen som tok sitt eget liv etter at Aftonbladet og Linderborg – med andre media på slep – hadde hengt ham ut for seksuell trakassering.

I boka beskriver Linderborg hvordan ho ble revet med: «Det var som om jeg kjente metoo som en kraft i kroppen min. Det er ubehagelig å tenke på i dag.»

Ho skriver også om det «monumentale flokkinstinktet». Et instinkt hvor grunnleggende presseetikk kastes på båten. Og hvordan lidenskapen for moralkampanjer har fått blomstre.

Det er ikke vanskelig å sjå paralleller mellom Sverige og Norge. Uthenginga av Trond Giske har vært minst like ille som den Benny Fredriksson og andre kjente personer ble til del i Sverige. At Trond Giske i motsetning til Fredriksson så langt har klart å stå i de gjentatte stormene, er faktisk et lite under. Men det virker ikke som media, hans motstandere i eget parti og de ivrigste metoo-aktivistene forstår hva de gang på gang utsetter Giske for.

Om de tar seg tid til å lese Åsa Linderborgs bok, er det kanskje håp om at også de kan begynne å forstå.