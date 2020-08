- Har prestemangelen kommet for å bli?

Meninger





Fredrik Øverland er innsatt som prost i Vesterålen. Jeg slutter meg til gratulantene. Han kommer ikke til å bli arbeidsledig. For i Vesterålens prosti var det ikke nok søkere til utlyste stillinger. Vikarer overtar, jeg er en av dem! Det utdannes kun halvparten så mange prester som Den norske kirke (dnk) trenger. Mange prester er over 60 år og vil snart gå av med pensjon. Det er ikke utenkelig at flere menigheter vil stå uten prest om noen år. Forestillingen om dnk som en landsdekkende folkekirke er truet. Det er langt fra sikkert at alle lokalsamfunn vil ha en prest i sitt nærmiljø.

Jeg har gjort meg noen tanker om hvorfor det har blitt slik. Mange mener at nedgangen skyldes lønnen. En prest tjener i dag ca 500 000 kroner. Etter er langt studie, er ikke det nok. Studielånet skal nedbetales, og det koster å etablere seg etter endt studie. Men jeg tror ikke at bedring av lønns- og arbeidsvilkår i vesentlig grad vil øke rekrutteringer til presteyrket.

En av grunnene til at færre vil bli presteyrket er statusfallet. Før ga det en viss status å være prest.. Presten hadde autoritet. Og hans oppgaver var mange. (for presten var en mann den gangen) Går vi 100 år tilbake, så hadde presten flere store oppgaver fra myndighetene, alt fra å administrere fattigvesen til mer åndelige oppgaver. Men etter hvert overtok andre instanser i samfunnet prestens rolle. Men mange unge prester drømmer kanskje om «gamle dager,» den gangen presten hadde en høyere status i samfunnet.

Vi trenger ulike typer prester. I fremtiden vil flere bli ordinert til prest uten å ha teologisk embedseksamen. Kjennskap til norsk kirkeliv og en viss bibelkunnskap vil i tillegg til et eller to års studier være ved et av de teologiske fakultetene være tilstrekkelig!

Prester må være glad i mennesker. Og de må ha noe å formidle. Det er kanskje uvesentlig om de er konservative eller liberale? Men har ikke presten noe å formidle, et budskap å bære frem, bør han/hun ikke være prest. For lavstatusyrket prest bør fortsatt være en livsstil- noe annet enn en vanlig jobb. Eller bør det være en «vanlig» jobb for å rekruttere flere til yrket?