- Frykter et svekket kinotilbud

Meninger





Kino er et kulturtilbud de aller fleste av oss har et aktivt forhold til. Et av landets mest brukte lavterskeltilbud som gir filmopplevelser til store og små i hele landet. Over natten måtte landets kinoer stenge dørene, da myndighetene ga dem arrangementsforbud. Nå når dørene igjen kan åpnes er det fortsatt strenge begrensninger både på kapasitet og avstandsregler. Dette gjør det krevende å opprettholde et godt tilbud og sunn drift. I første halvdel av 2020 er kinobesøket nær halvert. I juni var nedgangen på hele 78 prosent.

Kompensasjonsordningen for kulturarrangører ble etablert for å hjelpe kulturlivet gjennom koronakrisen, gjennom at det tilbys kompensasjon for den massive svikten i inntekter som nå oppleves. Men selv om kinoene er viktige aktører i et levende lokalsamfunn velger høyreregjeringen å holde de kommunale kinoene utenfor krisehjelpen. I motsetning til de private kinoene i sentrale strøk får ikke de kommunale kinoene i distriktene lov til å søke om kompensasjon. De ekskluderes fra ordningen på grunn av hvordan de er organisert.

Arbeiderpartiets mål er at alle skal kunne oppleve kultur av høy kvalitet i hele landet. Vi mener de kommunale kinoene, som i dag utgjør rundt 70 prosent av dagens 204 kinoer, er viktige nettopp for å sikre at alle skal ha et kinotilbud uavhengig av hvor i landet man bor. Vi er mot regjeringens forskjellsbehandling og mener krisehjelpen må være tilgjengelig både for private og kommunale aktører. Vi har derfor fremmet forslag om at det må være den faktiske aktiviteten som er utgangspunkt for om kinoene kan søke om kompensasjon. Et forslag som ble nedstemt av høyreregjeringen.

Høyreregjeringen velger heller å fortsette forskjellsbehandlingen. En forskjellsbehandling som vi frykter vil kunne føre til et svekket kinotilbud når krisen endelig er over. Et svekket kinotilbud som særlig vil ramme distriktene.