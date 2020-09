- Et hav av skattemuligheter for AP

Meninger





Norge har et forsprang på resten av verden i utviklingen av havets næringer. Nå må vi satse for å beholde det. Matproduksjon fra havet, bearbeiding, har et enormt potensiale i landet vårt. I Norge bor det 5,5 millioner mennesker, men i vårt nærmarked, Europa, bor det 700 millioner mennesker.

Det er derfor ufattelig at Arbeiderpartiet vil gi havnæringa skatteøkninger i mange millioners-klassen hvis du vinner valget. Det vil gjøre det vanskeligere å skape flere jobber og verdier langs kysten vår. Fra Nordkapp, via Bø i Vesterålen til Lindesnes.

Innbyggere i alle land blir oppfordret til å endre kosthold til mer helseriktig mat som frukt/grønt, sjømat og mer aktivitet. Det gir Norge et hav av muligheter, og passer perfekt for distrikts-Norge. Bare de neste 10 til 20 årene forventer vi en stadig økende etterspørsel etter norsk sjømat. Laks, torsk, krabbe, tang, kamskjell, østers, og masse mer. Denne unike vekstmuligheten legger Høyre til rette for. Ikke gjennom løfter om å øke skattene slik som Arbeiderpartiet, men gjennom løfter om å lytte til industrien og legge til rette for større vekst.

Høyre vil ha mer bearbeiding. Norsk sjømat står foran et nytt kjempestort gjennombrudd, nemlig oppdrett av torsk. Gjør vi dette riktig kan vi øke produksjonsvolumet av torsk med flere hundre tusen tonn. Vi har allerede et fantastisk fortrinn gjennom våre naturgitte plasseringer for oppdrett. Kaldt vann og sterk strøm. Det liker fisken.

Legger vi i tillegg til rette for mer bearbeiding er jeg overbevist om at vi kan skape flere tusen nye jobber langs kysten. Men da må vi spille på lag med privat næringsliv. Og de ber ikke om flere statlige «Nordsjøplaner» eller visjoner. De ber om bedre rammevilkår, forutsigbarhet og om at politikere hører på dem. For det er dem, ikke vi, som skal skape jobbene. Derfor må Arbeiderpartiet svare på om har tenkt å innføre en egen grunnrenteskatt på oppdrett hvis de vinner valget i 2021?

Høyre er mot en slik grunnrenteskatt. Mange tjener penger på å selge sjømat i dag, og de skal vi heie på. Norske familiebedrifter langs kysten må tjene penger for å skape nye helårige jobber. De må ikke skattes hardere, men ha forutsigbare rammevilkår for å være innovativ og se fremover.

Vi heier på dem som inkluderer flere og skaper flere helårige jobber i norske lokalsamfunn.