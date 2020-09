- Studentene trenger bolig, ikke coaching

Meninger





Arbeiderpartiet vil ha et Norge med muligheter for alle. Da er et sted å bo grunnleggende. Ikke minst gjelder dette for studenter fra hele landet, som nå har kommet til studiestedene. De trenger å komme i gang med sine nye liv og fokusere på det de skal.

Men mange sliter nå. Aldri før har så mange søkt seg til høyere utdanning, presset på boligmarkedet øker. 1. september står over 4400 studenter i kø for studentbolig, tre uker etter semesterstart. Dette krever politiske svar, framfor alt fra statsrådene med ansvar for høyere utdanning og boligpolitikk – Henrik Asheim og Nicolai Astrup. Da holder det ikke, slik de to nylig opptrådte i VG (19/8), med faderlige råd og ansvarsskyving over på den enkelte student og kommune. De er ansvarlig statsråder, ikke livscoacher.

Mer sosial boligpolitikk, flere utleieboliger og en vedvarende kraftsatsing på studentboliger. Her ligger mye av svaret. Arbeiderpartiet har foreslått 3000 nye studentboliger årlig i våre budsjettalternativ, og var i 2013 første parti som programfestet det. Byggingen skal skje i regi av landets studentsamskipnader, som best kjenner studentenes behov.

I 2015 ba vi regjeringen legge fram forslag om endring av eierseksjonsloven, der sameiene får større mulighet til å hindre spekulative oppkjøp og ombygging av leiligheter for utleie/framleie til et uforsvarlig antall beboere. Det er fem år siden – hvorfor somler regjeringen? Dette rammer særlig studenter, som i august har bare noen uker på å finne et sted å bo i en ny by. Ungdommene våre fortjener å bo trygt, ikke i brannfeller og kott.

Høyreregjeringen har sviktet i studentboligbyggingen. I fjor kuttet man bevilgningen med 300 millioner kroner fordi man ikke evnet å realisere Stortingets vedtak. Etter sju år er det på tide å ta ansvar, slutte å skylde på andre. Og gode råd kan studentene få fra mamma og pappa. Fra ansvarlige statsråder forventer man politikk.