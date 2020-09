– Nye redningshelikoptre løfter beredskapen

Meninger





Denne uka ble de første nye redningshelikoptrene tatt i bruk. Etter nærmere femti års trofast tjeneste, skal Sea King pensjoneres.

Norge har bestilt 16 nye helikoptre, en vesentlig økning fra dagens tolv Sea King. Åtte nye helikoptre er allerede på plass, og tre til leveres i løpet av høsten. Det nye redningshelikoptret, SAR Queen, har betydelig lengre rekkevidde, flyr raskere og har langt større lastekapasitet enn forgjengeren. De nye helikoptrene er siste tilskudd i et helhetlig arbeid med å bedre beredskapen.

22. juli 2011 ble Norge rystet av et grusomt terrorangrep. Siden da har regjeringen arbeidet målrettet for å styrke politiets evne til å håndtere terrorisme og annen alvorlig kriminalitet. De nasjonale beredskapsressursene er forsterket og er nå raskere tilgjengelig over et større geografisk område. Beredskapstroppen har økt med nærmere 60 prosent og står på fem minutters beredskap. Politiet mottok i 2019 tre nye helikoptre med økt kapasitet til informasjonsinnhenting og -deling. De nye helikoptrene har større rekkevidde og er langt bedre egnet som skarpskytterplattform enn de gamle helikoptrene.

Denne uka står det nye senteret for de nasjonale beredskapsressursene klart. Like utenfor Oslo skal politiets skarpeste ressurser samlokaliseres. Politihelikoptrene, bombegruppa, krise- og gisselforhandlerne og beredskapstroppen samlet på et sted vil gi raskere og bedre respons når det er påkrevd, og langt bedre treningsmuligheter.

Trygghet for befolkningen er politikkens viktigste oppgave. Regjeringen arbeider systematisk for en god grunnebredskap over hele landet, topptrente spesialavdelinger og at de enkelte satsingene forsterker hverandre. Nye redningshelikoptre står her sentralt, som en felles beredskapsressurs på tvers av sivil og militær sektor.

Regjeringen vil de neste årene med uforminsket kraft prioritere styrket beredskap og økt samfunnssikkerhet, enten det gjelder å redde folk til havs, stoppe alvorlige anslag mot landet eller rene rutineoppdrag i folks hverdag.