Politi på camping er ikke nærpoliti

Meninger

Høyre har sentralisert politiet, og vil sende ut politi i campingbiler som plaster på såret. Det kan aldri erstatte et ekte nærpoliti.

Justisminister Monica Mæland fra Høyre la frem politimeldingen i juni i et forsøk på å rette opp nærpolitireformen, som har blitt omdøpt «fjernpolitireformen» på folkemunne. Regjeringen mener løsningen er en mer mobil tjenestestedsstruktur. Dette betyr i praksis politikontor i bobil.





Høres kanskje flott ut, men regjeringen har lagt ned over 120 lensmannskontor og fjernet politifolk fra både distriktene og bydelene i storbyene. En bobil kan aldri bli en erstatning for dette.

Senterpartiet har foreslått å opprette flere politistasjoner hvis kommunene vil det. Permanent, lokalt politi har en helt annen lokalkunnskap og tilstedeværelse enn man noen sinne vil kunne oppnå med en bobil. Det er en verdi i at politifolk ikke bare er ansatt på en lokal politistasjon, men også bor og deltar i lokalsamfunnet. Regjeringens nærpolitireform har ødelagt det ekte nærpolitiet som driver forebyggende arbeid og skaper trygghet i hverdagen.





Responstiden har gått opp med nærpolitireformen. Politiet er lenger unna, hvis de i det hele tatt kommer, og brannvesenet må ofte løse politiets oppgaver. Kommunene må betale. En bobil kjører neppe raskere i utrykning enn en vanlig politibil.

Trodde du politibobil var en billig løsning? Tro om igjen. På Finn.no kan du få kjøpt en 2020-modell Mercedez Benz-bobil til drøyt 1,2 millioner kroner, omtrent typen politiet bruker. Pluss ombygging til politiformål blir prislappen fort høy. Ombygging av vanlig patruljekjøretøy koster ofte rundt det dobbelte av nybilprisen. Vi kan derfor anta at en politibobil nærmer seg 2,5 millioner kroner før den er bemannet eller har kjørt en eneste kilometer.





Til sammenligning ville det kostet 2,4 millioner kroner årlig å beholde alle politistasjonene som er lagt ned i Vest politidistrikt (17 stk), eller 3,8 millioner i Innlandet politidistrikt (19 stk). Eksempelvis var husleia for Ullensvang og Eidfjord lensmannskontor på 30 000 kr i året, eller kr. 85000 i Masfjorden. Det som koster mest er lønn til politifolk, og de trenger vi flere av uansett om de skal kjøre campingbil innom distriktene eller ta politibilen ut fra et lokalt kontor.





Ifølge Midt-Troms regionråd vurderes det nå å legge ned enda flere politistasjoner i Troms politidistrikt, uten at kommunene er involvert. Det er galskap at regjeringen mener en politibobil som av og til kjører ut fra for eksempel Tromsø tre timer unna kan erstatte politiet som tidligere har jobbet på nedlagte Salangen, Skånland eller Kvæfjord lensmannskontor som har mistet 14 stillinger under reformen.

Politibilene har ellers et stort behov for oppgradering. 500 politibiler er over anbefalt alder for å fungere i tjenesten, men det er ikke penger til utskiftning. Det er et pengesluk å være fattig. Kostnadene løper fort når bilene må repareres og politifolk må drikke kaffe på verkstedkontoret i stedet for å være ute i patrulje. Senterpartiet vil heller prioritere nye biler og flere politifolk enn svindyre campingbiler.





Konseptet politibobil kan sikkert være nyttig i noen situasjoner, men helt feil å prioritere nå. At regjeringen vil ha nærpoliti i bobil blir på grensen til komisk. Det er respektløst å forvente at folk rundt om i Norges land skal være fornøyd med en bobil som svinger innom fra tid til annen, i stedet for det lokale politiet regjeringen har tatt fra dem.