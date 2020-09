-Du skal få lønn om du blir syk

Meninger





Igjen skaper høyresiden usikkerhet om sykelønnsordningen. Helseminister Bent Høie nekter å garantere for at det ikke kommer kutt i sykelønna i neste periode. I situasjonen vi nå står i, med klare anbefalinger fra myndighetene om å ikke gå på jobb om du er syk, burde det være en enkel sak. Det er det også for Arbeiderpartiet. Vi garanterer at vi ikke vil svekke sykelønnsordningen. Velgerne får merke seg at Høyre ikke gjør det samme.

Hadde Høyre ønsket å garantere for sykelønnen kunne de ha skrevet det i sitt nye partiprogram, men der er ikke sykelønna nevnt med ett ord. Tvert imot står det omtrent på annenhver side at folk som sliter skal få mindre.

Folk som blir syke bør ikke presse seg selv til å gå på jobb. Det kan føre til at andre blir smittet, og det kan utvikle mer langvarig og alvorlig sykdom. En måte å bidra til god helse er derfor at lønnen garanteres selv om man er borte fra jobben på grunn av sykdom. Dette er viktig for folks trygghet, både for egen økonomi og helse, og for vår felles folkehelse. Det er dessuten et viktig verdispørsmål for oss som er opptatt av et inkluderende arbeidsliv. Mange har stålhelse og er knapt borte fra jobben en eneste dag gjennom et langt yrkesliv. Men andre er ikke like heldige.

Det er dessuten ikke korttidsfraværet som er problemet i norsk arbeidsliv, men det høye langtidsfraværet. Derfor er det rart ikke Høyre er mer opptatt av å finne tiltak som faktisk virker der det er behov.

Arbeidrpartiet er krystallklare på at sykelønna består, men sterke krefter i Høyre har lenge ivret for å svekke ordningen. En sentral politiker som Michael Tetzschner har foreslått at lønna kuttes med en femtedel om du er syk, og i tillegg at du ikke skal få en krone de første to dagene du er syk. Han begrunnet det med at syke folk sparer penger på transport og at de slipper å kjøpe mat i kantina. Han kan jo spørre barnehagelæreren med månedskort og matpakke om det å være syk er økonomisk lukrativt. Jeg tror svaret forteller en del om hvorfor dette er urettferdig politikk som gir mindre trygghet og dårligere helse.