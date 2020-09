Regjeringen og Frp dobler avgiften på reiseliv

Meninger

Fra 1. oktober har regjeringen sammen med Frp bestemt seg for å øke momsen for reiselivsnæringen fra 6 prosent til 12 prosent. Et slikt avgiftshopp er akkurat hva en hardt presset reiselivsnæringen ikke trenger nå. Det er faktisk en aktiv politikk for å fjerne arbeidsplasser i hele Norge. Senterpartiet er, som eneste parti, sterk motstander av dette avgiftssjokket fra regjeringen og Frp.

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronakrisen. Over hele landet jobber bedriftene og de ansatte dag og natt for å komme gjennom krisen. Stortinget vedtok som en del av krisepakken å halvere momsen for reiselivet. Det var et viktig tiltak, men nå får det være nok sier regjeringen og Frp: Fra 1. oktober dobles momsen for reiselivet. Problemet er bare at krisen på ingen måte er over. Derfor er Senterpartiet så uenige i å doble momsen på reiseliv.





Reiselivet er svært viktig for å sikre bosetting og verdiskaping i hele landet. Sitter vi passive og ser på kan det påføre bygdesamfunn og regioner varige skader.

Koronaen vil garantert gi varige endringer i reiselivet. Derfor trengs det omstilling og det er mange bedrifter i reiselivet godt i gang med. Problemet er at bedrifter som er konkurs eller der alle er permittert ikke kan drive verken omstilling eller utvikling.

Senterpartiet forventer at regjeringen våkner og kommer med en kraftfull tiltakspakke. Det står om tusenvis av arbeidsplasser. Senterpartiet lover at vi skal stå opp og kjempe for reiselivet i hele landet.