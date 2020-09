-Vi trenger en redningspakke til naturen 

Meninger

Forrige uke kunne en rapport fra WWF fortelle det dystre faktumet at to tredeler av verdens dyr har forsvunnet på bare femti år. Vi bygger ned mer og mer areal, og sammen med klimaendringene har det gjort at flere og flere arter har blitt utrydningstruet. Mens vi i Norge gjerne tar vare på regnskog i andre land, beskytter vi ikke de artene vi har på hjemmebane. I dag har vi nesten 4500 truede arter bare i Norge. Og norsk natur er også truet, spesielt av klimaendringer og menneskelige inngrep som spiser opp naturen vår bit for bit.





Sakte, men sikkert forsvinner den verdifulle naturen og mangfoldet vårt på grunn av veibygging, hyttebygging, kraftutbygging og utbygging i strandsonen. Når alt kommer til alt sørger regjeringen for at det blir lettere å bygge ned naturen. Erna Solberg vil heller ha avfallsdumping i rene fjorder, firefelts motorveier over jorder og oljeboring i våre mest sårbare havområder enn en rik og levende natur.





Derfor trenger vi en redningspakke for miljøet, som kan stoppe raseringen av norsk natur og gi naturen den beskyttelsen den fortjener. For å få til dette skal vi få flere verneområder for naturen, både til lands og til vanns. Vi skal legge til rette for et miljøvennlig skog- og jordbruk som holder kulturlandskapet i hevd. Vi skal gi penger til kommunene for å ta vare på miljøet og gi mer makt til miljømyndighetene. Istedenfor gigantiske motorveier trenger vi en satsing på tog og kollektivtrafikk. Vi skal klare å kutte klimagassutslippene slik at vi når Paris-avtalen, og vi skal si nei til avfallsdumping i fjordene våre og oljeboring i de sårbare havområdene våre.





Vi trenger en redningspakke for sommerfuglene, humlene, sjøfuglene, fjellreven og alle de andre fantastiske artene som finnes i vårt landstrakte land. Utryddelsene går i rekordfart, og vi har ingen tid å miste.