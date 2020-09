– Elbusser, et løft for regionen

Meninger

Nordland og Bodø Senterungdom ønsker å berømme fylkesråden for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (SP) for satsingen på elbusser i Bodø. Ikke bare vil dette styrke Nordland som et miljøvennlig fylke, men det vil i tillegg ha stor betydning for både Bodø og distriktene rundt. Realiteten i de fleste bybilder i dag er preget av stor forurensning og høyt støynivå. En investering som dette, vil lønne seg for hele fylket vårt, både økonomisk og sett i sammenheng med klima.





I FNs bærekraftsmål står det følgende «I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur.» Norge har forpliktelser overfor FN, og disse gjelder like mye uansett om vi bor nord eller sør i landet. Nordland må ta sin del av ansvaret for å stoppe klimaendringene og de konsekvensene det fører til.

NTB skrev nylig en artikkel om ABB, som er leverandøren av ladestasjoner i Bodø, som forteller hvorfor denne satsningen på elbusser er både riktig og viktig for fremtiden. «ABB vil bidra til å levere bærekraftig kollektivtransport til nordlandsbyen som vil redusere utslippene med nærmere 2200 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslippene fra 1200 dieselbiler.» Ifølge Konsulentselskapet Rambøll vil omleggingen av elbusser gi et kutt på nærmere èn millioner liter diesel årlig. Klimagevinsten av omlegging til elbusser er så stor at den ikke legges skjul på.





Nordland og Bodø Senterungdom ser på elbuss-prosjektet som et løft for Bodø, og ikke minst hele fylket vårt. Ved å kutte i vedlikeholdskostnadene på de nye elbussene, vil vi frigjøre midler som kan styrke busstilbudet i hele fylket. Det er ikke bare Bodø som kommer styrket ut av denne satsningen, men hele fylket vårt. Vi reduserer pengebruken i Bodø og gir mer til distriktene, i sunn Senterpartiånd!

1. juli 2021 vil vi markere starten på en ny grønn kollektiv hverdag. Samfunnet er i en overgangsfase til en mer elektrifisert hverdag, og selv om vi nå er inne i en langtidsplan for elbusser, betyr det ikke at vi stenger døren for andre grønne alternativer i fremtiden.