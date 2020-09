Rødt foreslår minst 30 flyktninger til Sortland

Meninger

Rødt følger opp kommunestyret 10.09.20 sitt vedtak «Sortland kommune vil ta imot flyktninger fra Moria» i driftsutvalget 24.09.20. Dette gjør vi med å be driftsutvalget anbefale at Sortland kan ta imot minst 30 flyktninger og at dette meldes til regjeringa.

Behovet enormt – regjeringas tilbud er mindre enn en dråpe i havet!

Behovet for å trå til i den dramatiske og umenneskelig situasjonen kan det ikke være tvil om. Også mottakslandene for flyktninger i Sør-Europa er i en svært vanskelig situasjon.

I den situasjonen går regjeringa inn for å motta kun 50 flyktninger til Norge fra Hellas! Det er kommuner i Norge som har tilbudt seg å ta alle. Det sier noen om hvor puslete og lite antall regjeringa vil bidra med.

Kommune-Norge stiller opp

En rekke kommuner har vært raskt på banen med å anslå et antall flyktninger som kan tas imot i sin kommune. Det gjelder også kommuner i Vesterålen. Dette er et svært sterkt signal til regjeringa om at folk krever at Norge bidrar langt mer enn det nasjonale myndigheter går inn for. Et slikt signal bør også Sortland raskt markere med å anslå et antall etter at kommunestyret allerede har sagt seg generelt positiv.

Minst 30 flyktninger til Sortland

Rødt mener at minst 30 flykninger til Sortland er et antall å jobbe ut fra i tillegg til antallet flyktninger som kommunen er tildelt.

I denne sammenheng er det viktig å vise til brev som Sortland kommune mottak 1.september fra IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, der de tar opp at Sortland i utgangspunktet skulle ta mot 23 flyktninger i 2020, men der IMDI nå sier at det kun er behov for 15. Bare dette viser at det allerede i utgangspunktet er lagt til rette for flere enn kommunen vil få tildelt.

Det er et stort folkelig engasjement rundt i hele landet og Europa ellers. Dette kan Sortland konkret bli en del av med å raskt å melde at kommunen kan ta imot minst 30 flyktninger.

Forslag til driftsutvalget 24.09.20:

Driftsutvalget anbefaler at Sortland kommune mottar minst 30 flyktninger fra Moria-leiren og at dette meldes raskt til regjeringa.