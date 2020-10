-Alle skal med når kystsonen i Vesterålen planlegges

Meninger





«Vi sager over den greina vi sitter på dersom vi ikke innser at fungerende natur er selve grunnlaget for vår eksistens.» Dette skreiv biologi-professorene Dag O. Hessen og Anne Sverdrup Thygeson i en kronikk i nrk.no<http://nrk.no/> for noen dager siden. De advarer mot at naturen alltid blir salderingspost når stadig nye arealbehov presser seg på.

Hvordan kan vi skape et godt samfunn samtidig som vi tar hensyn til naturens tålegrenser? Det er det sentrale spørsmålet i dagens samfunnsplanlegging. Og dette er også oppdraget de seks kommunene i Vesterålen har gitt oss som skal bidra i arbeidet med kystsoneplanen for Vesterålen. Sjøl representerer jeg de frivillige organisasjonene innen natur og friluftsliv i dette arbeidet, og onsdag hadde jeg gleden av å møte representanter for fiskeri, havbruk, reiseliv, kommuner og stat i et prosjekt der vi alle er invitert til å bidra.

Jeg sitter i styret i Vesterålen Turlag. Men også kystlag, padleklubb, fugleforening, naturvernforbund, Jeger & Fisk og flere er trukket inn i planarbeidet gjennom ressursgruppa Natur og friluftsliv. Vi representerer tusenvis av medlemmer i det frivillige foreningsliv i Vesterålen.

De seks kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Lødingen har gitt oss ei tydelig bestilling, og fra denne bestillinga siterer jeg:

«Sikre at framtidig næringsaktivitet ikke går på bekostning av naturens mangfold og bæreevne, natur- og kulturhensyn, samt øvrige samfunnsinteresser og annen næringsvirksomhet, eksempelvis reiseliv.» Og videre: «Sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge når det gjelder utfoldelse på sjø og i kystnære områder.» Det siste kravet sier ganske mye om hva vi holder på med når vi lager en kystsoneplan. Dette gjør vi for ungene våre, og planen skal reflektere at kystsonen angår absolutt alle i dette mangfoldige øyriket vårt. Den skal også reflektere at kystsonen er en allmenning med hevdvunne rettigheter.

På land er vi vant til at allemannsretten og andre lovfestede reguleringer setter grenser for den private eiendomsretten. I kystsonen eksisterer ingen privat eiendomsrett. Kystsonen er vår felles eiendom, og vårt felles ansvar.

I kystsonen er derfor alt som kan minne om privatisering og ekskludering særlig problematisk. Vi kjenner det fra hyttebygging med ulovlige og sjikanøse stengsler i fjæra. Vi ser det innen havbruk med fullt lovlig ferdselsforbud. Det er vel liten tvil om at havbruk i større grad enn de fleste andre kystsoneinteresser gjør sameksistens vanskelig. Dette er da også reflektert i planprogrammet, som ber oss om å unngå å sette av større områder til flerbruksformål. Er området satt av til fiskeoppdrett, så er det fiskeoppdrett – og ikke noe annet.

Det kan være mange grunner til å bo andre steder enn Vesterålen. Natur og friluftsliv er ikke en slik grunn. Her sitter vi på verdier i nasjonal og internasjonal toppklasse. Det er også tydelig forankret i planprogrammet, som ber oss om å bidra til å sikre generell bolyst i hele befolkningen. «Herunder vil friluftsliv, landskap, estetikk, ferdsel og sysselsetting være sentrale faktorer,» heter det.

Sysselsetting, ja, det hører med i oppdraget. Uten arbeidsplasser hjelper det lite med allverdens bolyst, og Vesterålen er velsignet med fiskeri-, oppdretts- og reiselivsbedrifter som bidrar sterkt til sysselsetting. Og alle har interesser i kystsonen.

Det er behovet for videre næringsutvikling i regionen som har aktualisert arbeidet med en kystsoneplan, og foreningslivet ønsker å medvirke konstruktivt i dette arbeidet. Kommunene i Vesterålen gir klar melding om at vår medvirkning er ønsket, og at våre interesser skal veie tungt i en plan der bærekraft er sylla som skal holde oppe hele byggverket.

Til slutt litt mer konkret om hva enkelte foreninger vil legge vekt på i videre arbeid:

For kystlag og padleklubb er tilgang til strender, øyer og holmer avgjørende. Det er særlig viktig at man ikke stenges ute der det er gode landingsforhold. På sjøen er åpne og romslige seilingsleier viktig. For naturopplevelsen er det også viktig å begrense lyd- og lysforurensing. Som eksempel trekkes fram Arctic Sea Kayak Race, der deltakerne kommer for å oppleve den imponerende naturen i Vesterålen, og ikke padle slalåm mellom oppdrettsanlegg.

Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening legger særlig vekt på godkjente verneområder, områder som må sikres ytterligere mot framtidige inngrep. Dette gjelder både verneområder i sjøen, og bakenforliggende områder på land. Tilsvarende sikringsbehov gjelder viktige naturområder som i dag er uten vernestatus. Videre bør fjordsystemer med anadrome vassdrag (bestander med sjøvandrende ferskvannsfisk) være skjermet mot nye oppdrettslokaliteter. Det samme gjelder utpregete terskelfjorder, som er lite egnet til oppdrett pga liten vannutskifting og forurensningsfare.

Vesterålen Turlag ønsker å ivareta det enkle friluftslivets interesser både på sjø og land. Støy, visuell påvirkning, framkommelighet, landskapets estetikk – det er blant forholdene turlaget legger vekt på. Tusenvis av turarrangementer, samt flere utgivelser av turbøker og turkart har gitt turlaget stor kunnskap om verdiene som ligger i kystsonen.

Vi som er frivillige innen natur og friluftsliv forventer ikke at alle våre ønsker og krav skal innfris i en kystsoneplan. Men onsdagens møte viste at våre interesser blir respektert, og ofte er sammenfallende med interessene som gir oss levebrød.