- Yrkesfag og studieforberedende – ja takk, begge deler

Meninger

Nordland fylkeskommune arbeider med ny og langsiktig tilbudsstruktur for videregående opplæring, og Vesterålen hadde forleden besøk i sakas anledning. Senterpartiet har tidligere vist stort engasjement for lokale videregående-tilbud, og engasjementet vil ikke bli mindre når kortene nå skal legges for mange år framover.

Ungdomskullene blir mindre. Det er ikke nok elever til å fylle alle plasser, og fylkeskommunens økonomi tåler ikke for mange ledige plasser. Samtidig ønsker Senterpartiet utvikling i alle deler av fylket, noe som vanskelig lar seg gjøre der alt av ungdom trekkes ut av lokalsamfunnene.

Med tilpasset skyss kan en ungdom fra Sortland bo heime og gå på skole på Melbu. Og en ungdom fra Bø, Øksnes eller Lødingen kan bo heime om skoletilbudet ligger på Sortland. Mange foreldre og elever foretrekker denne muligheten, sjøl om lang skolevei isolert sett er belastende. Og for de lokalsamfunnene det angår innebærer god skoleskyss en styrke. Man holder lenger på ungdommen, og det blir lettere å holde liv i korps, idrettslag og annen kulturaktivitet. I tillegg til at røttene i heimbygda styrkes.

Skoletilbud på Sortland har derfor en særlig viktig distriktsbyggende funksjon.

Sortland vgs har et yrkesfaglig programområde i byens sentrum, nemlig Service og samferdsel. Det programområdet bør prioriteres. En konsekvens av den såkalte fagfornyelsen er at VG2 IKT Servicefag er lagt inn i det nye yrkesfaglige programområdet Media og IKT. Det tilhørte tidligere Service/samferdsel.

VG1-kurset til Media og IKT ligger på Hadsel vgs. Det er meg bekjent ikke tatt stilling til hvor VG2-kurset innen IKT skal ligge. Sortland vgs har i mange år hatt ansvar for VG2 IKT, og det er mange gode grunner til at dette fortsetter:

For det første er Sortland fratatt betydelige tilbud innen yrkesfag gjennom mange år (Maskinførerskolen for landbruk på Vikeid, Byggfag i Vestmarka, restaurant- og matfag i Øksnes etc.), noe som har rammet distriktets ungdom og næringsliv hardt. For det andre har Sortland vgs kompetansen og utstyret. Og for det tredje ble VG2 IKT i sin tid flyttet fra Lødingen, og er således en del av bakgrunnen for det særlige skysstilbudet for ungdom fra Lødingen.

VG1 Salg, service, reiseliv på Sortland vgs fra høsten 2020 må følges opp med VG2 Salg og reiseliv samt VG2 Service og sikkerhet. Disse to VG2 gir grunnlag for lærefag innen reiselivsfaget, salgsfaget, førstelinjetjenester (het resepsjonist tidligere) og sikkerhetsfaget. Dette er yrker regionen har bruk for i framtida.



Sortland vgs’ avdeling i Øksnes er sårbar, særlig etter at man la ned Restaurant og matfag fra skoleåret 2020-21. Fra høsten 2020 har Øksnes-avdelinga VG1 Helse og Oppvekst, VG1 Studiepes. samt VG2 Fiske og fangst. VG1 Restaurant og Matfag bør gjenetableres i Øksnes. Faget har rekruttert fra hele regionen, og har hatt stabile søkertall, 10-12 elever hvert år. Det har vært et tilbud til ordinære elever samt et tilrettelagt opplegg for ei elevgruppe som ellers vil ha vanskeligheter med å få seg utdanning og jobb. Høy grad av mestringsfølelse og gjennomføring har vært kjennetegn på tilbudet.



Kleiva står støtt takket være god søkning og evne til å tenke både blått (Fiske, oppdrett) og grønt (landbruk). Det er naturlig å trekke fram næringslivets betydelige bidrag til VG2 Akva (Kleiva) og VG2 Fiske og fangst (Øksnes). De stiller anlegg og båter til disposisjon til en kostnad som ligger langt under fylkets egne båter og anlegg. Inntektene av fiskekvoter og akvakulturkonsesjoner bør være med i spillet om hvor tilbud skal ligge.

Man kommer ikke forbi betydninga av å ha store nok skoler for studieforberedende programområder. Sortland vgs er fortsatt stor, og det gjør at skolen kan tilby stor bredde i realfag, språk og samfunnsfaglige programfag som elevene kan velge på VG2 og VG3. At Idrett og Musikk også er ved samme skole er viktig fordi disse elevene får større mulighet til valg av bl.a. fremmedspråk. Blir det for få klasser, begrenses elevenes muligheter for valg, og regionen mister verdifull kompetanse.

Fylket har så vidt jeg forstår en plan for bl.a. idrett og musikk, eksempelvis med ett musikktilbud i hver av de tre hovedregionene Nord, Midt og Sør. Sortland vgs har sterke tradisjoner innen både idrett og musikk. Regionsenteret har gjennom sine kommunale prioriteringer innen kulturskole, kulturhus og idrettshaller bygget opp under videregående-tilbudet, og gjør det fortsatt.

I utgangspunktet bør elevenes ønsker og arbeidslivets behov styre satsinga på yrkesfag og studieforberedende. For Vesterålens del er det ingen tvil om at begge programområder må vektlegges. Store byggentreprenører har sjølsagt snekkere ansatt, men også økonomer, ingeniører, personalfolk osv. Barnevernet har barnevernspedagoger, men også jurister, kontoransatte, vernepleiere osv.

Denne teksten kom til å handle mye om Sortland videregående skole, som jeg kjenner best. Men Vesterålen er en stor og mangfoldig region, og vi har viktige videregående skoler i Andøy og Hadsel. Hele distriktet forventer at Nordland fylkeskommune vil satse videre på et utdanningstilbud de unge og hele samfunnet er tjent med.