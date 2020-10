Endeling kan du få lov å kjøre til hytta med scooteren din

Meninger

Nå på tirsdag ble loven om motorferdsel i utmark endra. Konkret betyr det at 2,5-kilometergrensen for å frakte utstyr til hytta nå er fjernet. Vi styrker med denne forskriftsendringen kommunenes selvråderett over eget utmarksareal. De kan selv bestemme hvem som får lov å kjøre og hvilke traseer det kan kjøres i. Dette er ei endring som mange kommuner har etterlyst lenge.

Så registrerer jeg at Sp politikere prøver å lage politisk taktikkeri om hvordan denne beslutningen kom til. Ja, Senterpartiet hadde fremmet et forslag i Stortinget nå i vår om å fjerne kilometergrensen. Men parallelt med det som foregikk i Stortinget så jobbet vi som stortingspolitikere opp mot vår egen regjering om å sette i gang med dette arbeidet umiddelbart. Derfor sendte regjeringen på vår oppfordring forskriftsendring ut på høring til kommunene FØR saken var til debatt i Stortinget. Under debatten i Stortinget ble det fra Høyres representanter fremhevet at saken allerede var håndtert av regjeringen og allerede sendt ut på kort høringsrunde til kommuner og andre organisasjoner. Derfor var det unaturlig for regjeringspartiene i Stortinget å stemme for Sp sitt forslag som inneholdt noe som allerede var håndtert av regjeringen. Hvorfor be regjeringen gjennomføre noe som regjeringen allerede hadde effektuert?





Etter tidenes kjappeste høringsrunde, har vi nå vedtaket og vi kan alle glede oss over at

1. Kommunene får større selvråderett

2. 2,5-kilometergrensa for scooterkjøring er borte

Høringer bygger opp om gode demokratiske prosesser og lar alle få muligheten til å uttale seg. Det burde være uakseptabelt for et parti som Senterpartiet å vedta ting nasjonalt uten at vi har lyttet til kommunene og interesseorganisasjonene som blir påvirket av de. Der er jo derfor denne loven nå har blitt som den har blitt, vi har lyttet til kommunene sine ønsker og bekymringer. Senterpartiets forslag tok ikke hensyn til dette.





Det kan jo også være verdt å nevne at Høyre har jobbet for økt lokalt selvstyre i saken om motorferdsel siden 2007/2008 når Senterpartiet satt med regjeringsmakt. Det var ingen vilje hos Sp i regjering til å endre på grensene og gi kommunene større myndighet til å forvalte dette selv. Når Høyre / Frp overtok regjeringskontorene høsten 2013 var noe av det første vi tok tak i å endre lov om motorferdsel. Vi fikk støtte fra Sp til loven, men ikke på å kutte 2,5-kilometergrensen. Det er nå gledelig at både Ap og Sp har endret syn i denne saken den siste tiden og at det nå er et bredt flertall på Stortinget som støtter denne forskriften som nå er vedtatt i vår regjering.