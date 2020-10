Sett matvaresikkerhet på dagsorden

Meninger

Bare 36 prosent av maten vi spiser er helnorsk. Hva skal vi gjøre med det?

FN mener at land som gjør seg avhengige av å importere mat vil være sårbare i fremtiden. Hvordan ser det ut for Norges del?





Melka vi drikker er norsk, men nå blir 12 prosent av yoghurten og 18 prosent av osten importert. Rundt 80 prosent av melet blir importert. Det meste av kjøttet er norsk, 95 prosent, men vi spiser ikke alltid det vi faktisk har til rådighet. I år har vi for lite svin, og må importere svineribbe fra Tyskland til jul. For å dekke forbrukernes behov, heter det. Vi har også for lite storfe, og må importere til produksjon av kjøttdeig. Samtidig er det lam på lager. Kilde:NIBIO.





I fjor var det for mye sauekjøtt, angivelig fordi forbrukerne ikke etterspurte dette. Da må vi jo si fra hva vi ønsker å ha på tallerkenen! Spiser du flere middager med gode norske lam kommer det også mer lam i kjøttdisken.





Videre importerer vi mer enn 25 prosent av potetene vi spiser, samt en rekke potetprodukter. Når det gjelder grønsaker er 46 prosent norske, men når det gjelder frukt og bær er tallet kun seks prosent.





En bonde fortalte at han måtte pløye ned tonnevis med potet fordi han ikke fikk levert til grossisten. Selv om det ikke var noe feil med poteten. Vi kan finne tilsvarende eksempler for grønnsaker. Avtalene mellom bonde og grossist sikrer ikke at norsk produksjon gir norsk forbruk. Derfor opplever vi at det selges importerte poteter i butikken, samtidig som de norske potetene høstes.





Sammenlagt er 45 prosent av maten vi spiser norsk. Men i tillegg til all importen som allerede er nevnt, importerer vi proteinkilder for å produsere kraftfor til dyrene som gir oss melk og kjøtt. Slik ender vi opp med bare 36 prosent helnorsk mat.





Vil du spise norsk mat? Da kan du se etter merkingen på pakkene. Matvarene skal være merket med opprinnelsesland. Pass godt på! I det siste har det vært flere oppslag i mediene om produkter merket med norsk flagg, der det med liten skrift avsløres at produktene egentlig kommer annetsteds fra: kjøttdeig importert fra Tyskland, tomater fra Nederland, epler fra Italia.





16. oktober er verdens matvaredag. Vil du være med på en norsk matdugnad? Ønsker du å bidra til større matsikkerhet? Spør etter norsk mat i butikkene. Matvarebransjen sier de vil høre på sine forbrukere. Da må vi også være tydelige.