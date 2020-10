Internasjonalt samarbeid som metter

Meninger

Nei til EU gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen. Verdens matvareprogram er en verdig, viktig og riktig mottager av årets fredspris.





Årlig markeres Verdens matvaredag 16. oktober, dagen skal skape oppmerksomhet rundt behovet for å skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle. Nobels fredspris løfter i år denne dagen til nye høyder!





Mat er mer enn å mette. Mat er både næringspolitikk med blant annet matproduksjon og distriktspolitikk, og ernæringspolitikk fra mors mage til vi er gamle. Mat er beredskapspolitikk når vi ikke bygger ned matjorda, men produserer mer mat og ikke mindre.

Mat er internasjonal politikk med blant annet utenriks- og handelspolitikk. Utenfor EU kan Norge ha hånda på rattet på vår egen landbruks- og fiskeripolitikk.

Mat er bistandspolitikk, og om mat er mer enn å mette, er matens viktigste funksjon nettopp at den metter. Her har Verdens matvareprogram en overordna rolle som respekteres. Denne innsatsen redder liv i katastrofesituasjoner og støtter en bærekraftig fremtid for mange mennesker.

Sult og konflikt hører dessverre ofte sammen, og Verdens matvareprogram skriver selv på sine nettsider at prisen er «en påminnelse om at matsikkerhet, fred og stabilitet går hånd i hånd. Uten fred kan vi ikke nå vårt globale mål om en verden uten sult; for så lenge det er sult, vil vi aldri oppnå en fredelig verden.»





Som et lite og selvstendig land har Norge spesielt gode forutsetninger for å spille en aktiv meglerrolle i internasjonale konflikter, som vi for eksempel har hatt i Midt-Østen. Denne rollen kunne Norge neppe hatt som EU-medlem.

Nei til EU sier JA til globalt og mellomstatlig samarbeid, som respekterer det nasjonale folkestyret. Som et lite land har Norge alltid vært opptatt av å fremme og delta i internasjonale organisasjoner.

Et område som særlig viser nødvendigheten av internasjonalt samarbeid er miljø. Det handler også om å sikre vilkårene for matproduksjon i fremtiden. Forurensningen stopper ikke ved landegrensene – heller ikke ved EUs grenser. Vi trenger globalt samarbeid for å løse de globale problemene, både klimakrisen og utarmingen av artsmangfoldet. De viktige internasjonale miljøavtalene er utviklet gjennom folkerettslig samarbeid, gjennom avtaler mellom villige land, og mange er forhandlet fram innenfor FN-systemet.

Nobels fredspris i år er det beste bevis på internasjonalt samarbeid og solidaritet vi kan tenke oss. Rettferdig fordeling av mat utdelt av verdens største humanitære organisasjon.