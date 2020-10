– Brundtlands barnehagedrøm har fått en krigserklæring fra Støre

Meninger

Ved hjelp av private barnehager realiserte den rødgrønne regjeringen Brundtlands drøm om full barnehagedekning. De samme barnehagene har nå mottatt en krigserklæring fra Jonas Gahr Støre

Skryt av motstandere er viktig, når skryt fortjenes. Den rødgrønne regjeringen ga et godt løft for barnehagedekningen. Det var en politisk seier for barnefamilier og et viktig bidrag i kampen for likestilling. Dette var drømmen til kvinneregjeringen til Brundtland på 80-tallet. Det ga familiene frihet og flere kvinner kunne satse på jobb og karriere. Norske kvinners deltagelse i arbeidslivet er en av hovedmotorene bak vår økonomiske suksess. Tilgang til barnehage har vært viktig i kampen mot forskjeller i samfunnet, hvor de med god økonomi alltid har hatt tilgang til barnepass. Realiseringen av full barnehagedekning i Norge var et resultat av et felles løft fra private, ideelle og offentlige aktører. De private aktørene, som bidro sterkt til dette løftet, har nå mottatt en krigserklæring, for i Arbeiderpartiets nye partiprogram at de vil – «innføre et tydelig og strengt økonomisk regelverk for private barnehager slik vi har for private skoler». Det er ikke helt enkelt å se hva Arbeiderpartiet konkret ønsker å oppnå med den skarpere linjen mot private initiativ i barnehagesektoren, men i verste fall frykter vi at dette kan bety kroken på døren for mange barnehager.





Denne endringen fra pragmatisme til ideologisk motstand i Arbeiderpartistyrte byer gir allerede flere utslag som påvirker barn og barnefamilier. På Økern i Oslo står en privat barnehage helt tom, foreldrene Celine og Wenche-Helen er fortvilet. I stedet for å kunne sende sønnen i barnehagen måtte de ta ulønnet permisjon for å passe barnet sitt. Byrådet nektet å åpne barnehagen fordi den var privat. I Bergen flyttet mange familier til Damsgårdssundet for å bo i nærheten av en ny privat barnehage. Også her nektet byrådet å åpne barnehagen. Nå har kommunen kjøpt tomten, men den står fortsatt helt tom. Foreldrene på Damsgårdsundet har heller ikke fått en ny kommunal barnehage. Eksemplene viser hvordan Arbeiderpartiet setter systemer foran familiene, likestillingen og barnas beste.





I barnehagesektoren er det utrolig mange ildsjeler som jobber og står på hver eneste dag. Det er også en sektor hvor mange kvinner er eiere og grundere. Dette er mennesker som investerer med høy risiko, i en sektor de brenner for og hvor de vil skape arbeidsplasser til seg og andre. Vi vet at 70% av all formuesinntekt i Norge betales av menn, og av alle aksjeselskaper i landet, eies bare 20% av kvinner. Da må vi ikke gjøre det umulig å lykkes med private initiativ i en sektor hvor flere kvinner ønsker å investere. Selvfølgelig skal ikke barnehagene kompensere for at næringslivet ikke er gode nok på likestilling, men krigserklæringen blir i en sektor hvor kvinnene dominerer.

Barnehagedekningen er en seier for Norge, for likestillingskampen og mot forskjells-Norge. Det var en drøm fra Brundtland, som Stoltenberg realiserte. Støre svarer med å erklære krig.