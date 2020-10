- Øksnes kommune kan ikke omgå rekkefølgebestemmelsen ved å oppgradere Halvar Rasmussensvei

Meninger

Ordfører John Danielsen kom i Bladet Vesterålen den 5 d.m. med en påstand i innlegget; «Føler seg overkjørt: – Veien til Vorneset blir ikke mer trafikksikker av mer asfalt», som ikke kan stå uimotsagt.

Ordfører John Danielsen satt i artikkelen fram en påstand om at Øksnes kommunestyre har vedtatt at utbygger av Kjærlighetshaugen kan fravike rekkefølgebestemmelsene.

En grunnleggende forutsetning for å omregulere friarealet til boligformål i sin tid, og for å tillate utbygging av Kjærlighetshaugen, var nettopp kravet om at adkomstveg til Sandvikbakken, Sandviksdalen og Vornes først måtte ferdigstilles. Dette er rekkefølgebestemmelsen i gjeldende reguleringsplan for området.

Uten at Torstein Reinholdtsen vei er anlagt og ferdigstilt – er det heller ikke adgang til, i gjeldende reguleringsplan, å starte utbyggingen på Kjærlighetshaugen.

En oppgradering med ny asfaltering av Halvar Rasmussensvei, kan ikke kompensere for de store trafikale utfordringene som allerede gjør seg gjeldende i området – og som vil øke med utbyggingen.

¾ Kommunen kan med andre ord ikke omgå rekkefølgebestemmelsen gjennom å oppgradere Halvar Rasmussensvei.

Til Bladet Vesterålen den 5 d.m., sier ordfører John Danielsen at når veien over Sandvikbakken er asfaltert, kan man starte utbygging av Kjærlighetshaugen, og utbygger kan fravike rekkefølgebestemmelsene.

Denne kommentaren etterlater et inntrykk av at så snart asfalteringen av Halvar Rasmussensvei var ferdigstilt, foreligger det et vedtak i kommunen som tillater at utbyggingen starter opp. Dette kan ikke medføre riktighet.

For å fjerne rekkefølgebestemmelsen må kommunen vedta endring av gjeldende reguleringsplan. Denne foreslåtte endringen er nå sendt på høring. Utfallet er ikke gitt.

¾ Det er tvilsomt om kommunens begrunnelse for å fjerne rekkefølgekravet er begrunnet i et saklig hensyn. Trafikksituasjonen og trafikksikkerheten er heller ikke tilstrekkelig utredet.

Da utbygger i 2016 søkte dispensasjon fra det samme rekkefølgekravet sa Fylkesmannen nei, fordi en innvilgelse av dispensasjonen ville innebære at hensynet til trafikksikkerheten ikke ville bli ivaretatt som forutsatt i reguleringsplanen.

Vi kan ikke se at oppgraderingen av Halvar Rasmussensvei tilfredsstiller kravet til etablering av en trafikksikker veg til området, som også må ivareta myke trafikanter

Styret i Sandviksbakken vel

Mikal, Kristin og Veslemøy