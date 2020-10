VINDKRAFT – VETORETT FOR SAMETINGET?

Meninger

«Sametinget avviser alle inngrep som følge av vindkraftutbygging i samiske områder hvor samiske næringsinteresser eller rettighetshavere blir berørt uten å ha gitt sitt samtykke.»

Dette vedtok Sametinget på plenumssamlinga 14. oktober. De nøyde seg ikke med å si nei til vindkraftutbygging i samiske reinbeiteområder slik Sametingsrådet hadde innstilt på. Men krever faktisk vetorett for Sametinget ved enhver vindkraftutbygging nord for Dovre. For heile den delen av Norge er som kjent definert som samisk område (Sameland eller Sápmi).

Det er politisk enighet om at det er nødvendig å erstatte bruken av fossil energi med fornybar energi for å møte klimautfordringene. Og det har vært og er fortsatt brei faglig og politisk enighet om at vindkraftutbygging da vil være en del av løsninga.

Nord-Norge og Trøndelag er områder som er særlig godt egna for vindkraftutbygging. Men det vil altså Sametinget ikke vite av. I sin visdom har sametingspolitikerne alliert seg med klimafornekterne. De vil fortsette å bruke fossil energi. Og nekter å forholde seg til de negative konsekvensene dette vil ha. Ikke bare for vårt land med for heile kloden.





«Det er en farlig vei å gå dersom man skal godta at det rådgivende organet Sametinget nærmer seg vetorett mot utnyttelse av naturen i Finnmark til verdiskaping og vekst.»

Dette skreiv daværende redaktør Arne Reginiussen på lederplass 1. april 2015 i Finnmark Dagblad. Sametingets siste vedtak viser at det ikke bare er Finnmark som er gjenstand for kravet om vetorett. Heile Nord-Norge og meire til skal nå være prisgitt hva sametingspolitikerne og reindrifta måtte finne det for godt å si ja eller nei til.

Og vi veit jo at i praksis sier de nei til alt. Hva enten det er gruvedrift, kraftlinjer, vannkraftutbygging, veger, jernbane (Nord-Norgebanen) eller hyttebygging. Ja selv oppdrettsanlegg i sjøen en halv kilometer fra land sies det nei til fordi det angivelig vil skade reindrifta.





At sametingspresidenten og resten av Sametinget ikke ser ut til å ha magemål når det handler om arealbruken i Norge, er et resultat av at våre politikere på Stortinget og i regjeringa over år har gitt etter for stadig nye krav. Krav som på autopilot alltid blir begrunna med samenes definerte status som urfolk og med påstander om menneskerettighetsbrudd hvis kravene ikke imøtekommes.

Spørsmålet er når politikerne skal våge å sette ned foten for denne utviklinga. Ei utvikling som i motsatt fall vil medføre at heile landsdelen vår ender opp som et reservat for samisk reindrift mens alt som smaker av lønnsomt næringsliv basert på bruk av naturressurser vil forsvinne.