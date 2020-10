Vi må bevare lærlingeordningen

Meninger

Styrken i lærlingeordningen er kombinasjonen av at elevene tar en del av utdannelsen på skolebenken og resten ute i en godkjent lærebedrift. Med Regjeringens forslag om å utvide ordningen fagbrev som elev (Vg3) frykter vi et A og B-lag blant lærlinger.

Nelfo representerer elektrofagene og våre medlemmer er avhengig av dyktige lærlinger som igjen blir gode elektrikere, montører eller har andre funksjoner som krever fagutdannelse.

Med regjerings forslag om å styrke fagbrev som elev beveger dette seg mot en permanent ordning hvor elevene fullfører sin yrkesfagutdanning i skolen.

Nelfo er redd for at en slik utvikling på sikt kan true hele den norske lærlingeordningen.





Vår bekymring er at dette over tid gjør at flere virksomheter venter med å ta inn lærlinger eller at bedriftene velger å ikke bli lærebedrift. De ansetter heller ferdig utdannede fagarbeidere fra skolen finansiert av det offentlige uten at bedriften har bidratt i opplæringen.

En annen ulempe er at en enda større elevgruppe kan velge en raskere vei inn mot enkelte høyere yrkesfaglig utdanninger eller yrkesfaglærerutdanningen hvor fagbrev er et kriterium for opptak. Nelfo ser dette som en lite ønskelig utvikling da vi mener at alle yrkesfaglærere bør ha tatt fagbrev etter ordinær læretid i bedrift.

Fagbrev som elev eller Vg3 i skole er ikke en ny ordning. Den er en nødløsning for de som har søkt, men ikke fått læreplass. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være – en nødløsning.