Høyesterett markerer starten på slutten av en urimelig praksis

Meninger

Er det svindelofferet eller banken som skal bære tapet når BankID blir misbrukt av svindlere? I en fersk dom fra Høyesterett, kommer en etterlengtet og viktig avklaring på hvor ansvaret skal plasseres når noens BankID blir misbrukt av kriminelle til å inngå låneavtaler.

Saksforholdet i dommen handlet i all enkelthet om en mann, hvis BankID ble misbrukt av en kollega og hans ektefelle til å ta opp et forbrukslån i mannens navn. Svindlerne fikk gjennom arbeidsplassen tilgang på både bankbrikken og personnummeret til mannen. Hvordan de hadde fått tilgang til passordet ble imidlertid aldri oppklart. Pengene forsvant i svindlernes lommer og den uheldige mannen ble avkrevet hele lånebeløpet i erstatning av banken som hadde latt seg lure.

Etter å ha tapt mot banken i to rettsinstanser, ble mannen enstemmig frifunnet av vår høyeste domstol. Høyesterett valgte å legge «vekt på at skadelidte, [banken], er en profesjonell aktør som har valgt å inngå en avtale om lån med et beløp som for en enkeltperson er betydelig, utelukkende basert på identifikasjon og elektronisk signatur gjennom BankID». Høyesterett pekte videre på at det ville «vært mulig for banken å foreta ytterligere kontrolltiltak før man ubetalte lånebeløpet. Dersom man hadde gjort dette, er det stor sannsynlighet for at misbruket ville vært unngått. Banken har dermed bevisst valgt en handlemåte som innebar en klar risiko for tap».

Når Høyesterett mellom linjene her antyder at det nettopp er bankene som tilbyr denne typen låneavtaler som er nærmest til å forebygge risikoen for at store penger blir utbetalt til svindlere, markerer dette et prinsipielt taktskifte i den rettslige vurderingen av disse sakene. Mange vil nok si seg enig i at godt bankhåndverk i all sin enkelhet handler om å ikke utbetale penger til uvedkommende. Men når iveren etter å bli kvitt penger til skyhøy utlånsrente blir viktigere, er det neppe mer enn rett og rimelig at tapet ikke uten videre kan veltes over på den tilfeldige innehaver av BankIDen som er brukt i svindelen. Av uforståelige grunner har imidlertid betraktninger av denne typen vært praktisk talt fraværende i en etter hvert omfattende praksis fra lagmannsrettene og tingrettene som Høyesterett nå korrigerer.

Høyesterett kommer også med en viktig presisering om at det etter «omstendighetene [kan] være grunnlag for å sette erstatningsbeløpet vesentlig ned» i tilfeller der en «privatperson» blir «erstatningsansvarlig overfor en finansinstitusjon for et stort økonomisk tap som følge av misbruk av BankID». Rettslig sett er uttalelsen neppe særlig kontroversiell, men fungerer som en viktig påminnelse om den sosiale dimensjonen som ofte preger disse sakene. Ikke sjelden handler det om å balansere hensynet til ressurssvake eller personer i sårbare situasjoner opp mot interessene til profesjonelle finansforetak med solide marginer.

For banknæringen vil dommen bety følgende: Er du forbrukslånsbank som lever av å tilby usikret kreditt i hundretusenkronersklassen over internett, må du fra nå av legge litt mer innsats for å forsikre deg om at det er rett person som signerer avtalen og får utbetalt pengene, enn å bare registrere at det brukes en BankID. Om dette vil påkreve ny og sikrere teknologi, mer bruk av tradisjonelle løsninger med postforsendelser, eller skjerpede krav til hvor pengene utbetales, vil være opp til finansnæringen å finne gode løsninger på. At dommen vil gjøre det vanskeligere å være offensiv forbrukslånsbank i tiden som kommer er det nok få som sørger over, men kanskje vil det etter hvert fremtvinge seg en etterlengtet erkjennelse i bransjen av at teknologi i fri dressur ikke bare er av det gode, og at tiden for å ta mere ansvar for å beskytte brukerne mot svindel er overmoden.

For deg, meg og de øvrige 4 millioner nordmenn som har BankID, markerer dommen et tydelig og prinsipielt taktskifte for hvilken behandling vi kan vente oss i rettsapparatet dersom vi skulle være uheldig å bli lurt trill rundt av en samboer, ektefelle, venn eller tilfeldig kriminell. Domstolene vil fortsette med å stille strenge krav til at du og jeg passer godt på brikke og passord, men bankenes tap vil plasseres i tråd med en mer balansert og nyansert vurdering enn det som hittil har vært gjengs praksis.

Dommen fra Høyesterett er etterlengtet, men kommer likevel med en viss bismak. Hvor mange svindelofre som de siste årene har blitt dømt til å betale banker store erstatningsbeløp finnes det ikke tall på, men det smaker unektelig noe beskt at mange av disse uten tvil ville blitt frikjent eller fått en mildere behandling dersom dommen fra Høyesterett hadde kommet tidligere.

Det smaker heller ikke helt godt av at et komplett lovutkast til ny finansavtalelov - med regler som kommer svindelofre til unnsetning - har ligget urørt i en skuff i Justisdepartementet i nærmere tre år, frem til lovutkastet endelig ble hentet frem tidligere i år. Hvordan den nye loven blir vedtatt gjenstår å se, men det er neppe særlig frimodig å kreve at også våre lovgivende politikere bør kjenne et visst ansvar for at en ubalansert og tidvis urimelig praksis har fått lov å utfolde seg i domstolene de siste årene.

For svindelofre som enda ikke er trukket for retten er den ferske dommen fra Høyesterett utelukkende godt nytt. For alle de som allerede er dømt er det nok en mager trøst at dommen forhåpentligvis markerer starten på slutten av en urimelig praksis som etter hvert har fått utvikle seg til en aldri så liten rettsskandale.