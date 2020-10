Meninger

Jeg har fått med meg med overraskelse og vantro at Sortland kommune foreslår å selge Kunstnerhuset. Det er ubegripelig. Vel, hvis huset fortsetter som et kunstnerhus, er det vel en redning som foregår. Men hva vet jeg?

Jeg kommer uttanifra. Jeg bor ikke i Sortland kommune, men i denne saken spiller det strengt tatt ingen rolle. For Kunstnerhuset har da vel huset og stilt ut kunst av kunstnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt? Og er ikke det en berikelse for byen?

Jovisst , er det det. Og det burde politikerne sette seg litt mer inn i og forstå rekkevidden av.

Kanskje huset må driftes annerledes, kanskje det mangler penger til vedlikehold, markedsføring og generell velvilje i de fora stiftelsen henvender seg til? Jeg gjetter, men hør nu her: I Norge finnes det bare 23 gjesteatelier. Av disse er hele fire i Finnmark, 1 i Troms (Tromsø) og 2 i Nordland (Lofoten, selvfølgelig)

Her har Sortland et stort potensiale i et unikt bygg midt i sentrum. Det går så det griner på Kulturfabrikken, det står i allefall ikke på viljen har jeg forstått, så hvorfor sakker Kunstnerhuset akterut? Hva er det egentlig som skjer? Jeg verken vil eller kan kritisere driften , om og hvis det er der det skorter, men nu når kommunen ser i vottan og teller kroner og vurderer salg, reagerer jeg med vantro.

Da spør jeg : Ser dere et hus i sentrum eller ser dere Kunstnerhuset i hjertet av en by som fortjener nettopp det: Et Kunstnernes Hus.

Jeg som kommer uttanifra har sikkert ikke krav på å bli hørt eller få svar, men om huset forsvinner, går det litt ut over meg og alle de andre som kunne tenke seg å benytte seg av verkstedene i huset og visningslokalene, men mest ut over Sortland som levende by, der kunstnerne kunne bidratt mer aktivt i bybildet hvis vedtektene ble slik.

Se til Kvitbrakka i Berlevåg. Det er en eneste lang solskinnshistorie og en svært viktig oase for stedet, for trivsel og bolyst. Vær ikke en by uten muskler !!

På det generelle plan kan man skrive lange essays om mangelen på visningssteder for kunstnerne. Kjære politikerne , ikke la Sortland bli fattigere på kulturelle innslag, på hus for opplevelser, hygge og berikelse – også økonomisk.

Mitt personlige ønske er å komme til Sortland, bo og arbeide på Kunstnerhuset, bli kjent med byen og naturen rundt, oppleve regionen og bidra med min kunst.

Hvis jeg er velkommen til Kunstnerhuset.