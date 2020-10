- Hvor mye vil du sentralisere dommeren, Freiberg?

Meninger





Kjell Børge Freiberg (Frp) ble denne uka medlem i justiskomiteen på Stortinget. Han er dermed den eneste stortingsrepresentanten fra Nordland som sitter i denne komiteen.

En av de sakene som nå er på hans bord er regjeringens forslag om domstolsreform. I mai gikk FrP sammen med Senterpartiet, Ap og SV mot regjeringens forslag som tidenes sentralisering av tingrettene. Nå har Freibergs kollega, Per Willy Amundsen fra Troms, stilt døra på gløtt for at dette allikevel kan skje.

For Nordlands del betyr dette at tingrettene i Sortland, Narvik, Svolvær, Sandnessjøen og Brønnøysund legges ned. Disse skal gjøres om til et såkalt rettssted uten fast bemanning. De ansatte på Sortland og i Narvik får domstolleder som sitter i Harstad. De ansatte i Svolvær er allerede underlagt sorenskriveren i Bodø og de ansatte i Sandnessjøen og Brønnøysund er under sorenskriver i Mo i Rana. Med denne reformen er det bare et tidsspørsmål før rettsstedene forsvinner.

Høyreregjeringen viste til Sogn og Fjordane når de forslo denne reformen. I Sogn og Fjordane er Førde og Sogndal bemannede rettssteder i dag og Nordfjordeid er et rettssted uten fast ansatte. Nå foreslås det å stryke Nordfjordeid fra kartet. Så lenge varte det rettsstedet.

Freiberg og FrP legger nå til rette for at det samme skjer i Nordland. Alt annet er bortforklaringer. Alle vet at når du fjerner stedlig ledelse, for tingretten sorenskriveren, så er det kort vei til nedleggelse. Det skriver også regjeringen i sitt forslag. Nedlegging blir opp til domstoladministrasjonen. Ikke politikere som kan stilles til ansvar. Ansvarsfraskrivelse og sniknedlegging mener Senterpartiet!

Høyre regjeringen med Frp som støtteparti viste gjennom nærpolitireformen, nedleggelse av basen på Andøya, nedlegginga av Nesna, NAV og kommune- og regionreformen at de ikke er opptatt av å styrke Nordland.

Det ekstreme sentraliseringsforslaget som degradering til rettssted vil være for dagens selvstendige domstoler kan best illustreres med Flytoget i Oslo. Langs flytogets trase skal det med Høyre regjeringens forslag ligge fire tingretter. Det er like mange som de foreslår i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland – til sammen. Dersom Freiberg & co blir med på regjeringas forslag da.

Nå har Freiberg og Frp muligheten til å sikre kort vei til Tingretten inn i fremtiden for Nordlands innbyggere og næringsliv. Den bør han gripe. Da kan han forskuttere hva som blir resultatet. Senterpartiet er klar til å hjelpe han.