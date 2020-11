– Frp hevder seg ikke skyldig

Meninger





Senterpartiet har etterlyst en avklaring fra Frp om de mener tingrettene i Nordland skal bestå eller ikke. Det er ikke noen konspirasjonsteori. I sitt forsvar forsøker Freiberg som er medlem i Justiskomiteen på Stortinget for Frp seg på falsk forklaring.

Hvorfor kan ikke FrP og Freiberg garantere slik han hevder at rettsstedene skal bestå og styrkes dersom de blir med Høyreregjeringa på forslaget til ny domstolstruktur?

Regjeringas forslag om endring av rettskretsgrensene innebærer nedleggelse av tingretter. For å unngå forvirring omkring begreper, både for leseren og Frp sitt medlem i Justiskomiteen er det behov for følgende klargjøring.

Av domstolloven §22 fremgår det følgende: «Rikets inndeling i domssogn for tingrettene (rettskretser) bestemmes av Kongen.» Altså Kongen i statsråd. Med andre ord Regjeringen.

En tingretts embetskrets (jurisdiksjonsområde) kalles et «domssogn» eller en «rettskrets». Inndeling i «rettskretser» vil si fastlegging av grensene mellom de forskjellige førsteinstansdomstolenes stedlige domsmyndighet. Det folk kjenner som Sorenskriveren. Innenfor hver «rettskrets» kan det derfor bare være én tingrett, men mange rettssteder.

Og her kommer det alvorlige. I forslag til ny domstollov fra Høyre regjeringa om ny struktur på rettskretser er det fortsatt som i dag Domstoladministrasjonen som skal avgjøre om rettsstedene skal opprettholdes. Vi siterer fra regjeringens forslag: «Om og i hvilket tempo endringer i rettsstedene bør skje, vil blant annet bero på leieavtaler, bygningsstandard, ansettelsesforhold og sakstilfang.»

Legg særlig merke til «sakstilfang». Dette fordi det vil være domstollederen, antakelig i Harstad, som i fremtiden vil fordele en sak til Sortland om regjeringen får det som de vil. Freiberg kan derfor ikke på vegne av Frp utstede noen garanti slik han gjør i sin forklaring om at rettsstedene skal bestå og styrkes. Det er faktisk helt umulig uten at dagens rettskrets som tingretten på Sortland er tilknytta opprettholdes med egen sorenskriver (domstolleder).

Vi ser at Freiberg vil prate om alt annet enn det domstolsaken handler om. Og det gjør oss ikke akkurat beroliget på vegne av folk og rettsikkerheten. Når en tidligere statsråd begynner med tåkelegging bør folk bli på vakt. Det har de nemlig god erfaring med.

Den eneste måten FrP kan garantere at tingrettene på Sortland og Svolvær kan bestå er gjennom å stemme mot endringen av rettskretsene, mot nedlegging av dagens tingretter og mot opprettelse av rettssteder med felles domstolleder sammen med Senterpartiet.

Alt annet er en avledningsmanøver og lovnader uten hold i. FrP har også sagt de ikke støtter en regjering de ikke er en del av, men det gjelder visstnok ikke enda.