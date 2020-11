En helg med spøkelser, sorg og håp

Meninger

Halloween og Allehelgenssøndag med spøkelser, død og sorg, men også håp. Lørdag 31 oktober er det Halloween med spøkelser og onde ånder. Røttene til dagen er ikke mindre enn 2000 år gamle. Celtic-folket feiret Samhain for å holde spøkelsene borte. Det blir nok ikke så mange barn på dørene for å få godteri i år pga smittefaren, men den blir sikkert markert på ulike måter. Dagen etter, 1.november har dype historiske røtter her i landet. Den har sitt merke på primstaven. Jeg tror at det ut i fra et folkehelseperspektiv er viktig med Allehelgenssøndag, hvor sorg og savn står i sentralt. Det er sunt å stoppe opp, gjerne i fellesskap, å reflektere over liv og død. Også det såkalte ”moderne” mennesket har et forhold til dagen,

Men like fremtredende som ”Halloween” har det blitt en skikk å tenne et lys ved graven Allehelgenssøndag. Lysene er et uttrykk for noe det er vanskelig å sette ord på, noe som det ikke er så enkelt å forklare. Det handler om savn og lengsler.

Det er dag er en dag hvor vi vi minnes de som er gått bort. Det er mange følelser som melder seg når man har mistet en av sine nærmeste. Sorg og savn er naturlig, men likevel så tungt. Sorg får vi fordi vi har vært glad i noen. Vi har investert følelser i et annet menneske. Når de plutselig er borte, føler vi tap og tomhet. Det er kun den som har elsket et annet menneske som sørger. Det er en risiko vi må tar når vi bryr oss om noen. Men dersom vi ikke elsker noen og bryr oss om hverandre da lever vi heller ikke. Livet er å elske og bli elsket. Kjærligheten til andre mennesker gjør livet verdt å leve.

Flere enn vanlig besøker også kirken denne søndagen. Det har de senere årene blitt en kirkesøndag med stor oppslutning. Flere menigheter sender innbydelser til pårørende som har mistet en av sine kjære det siste året og viser til at de døde vil minnes i kirken. De avdødes navn vil bli lest opp mens det blir tent lys. Mange av de som blir minnet er verken hverdags- eller høytidshelgener, men det er da heller ikke det som er det avgjørende.

Det å leve er menneskets største ønske og sterkeste drift. Men å leve kan være et vanskelig foretagende. Mange har ønsker om å gjøre ting om igjen, ha mye ugjort. I møte med døden kjenner vi på sorgen, men ofte er det takknemligheten som fyller oss, og ved den kan vi tenke at livet og døden er flettet i hverandre. Vi tenker på det avdøde betydde for oss. Vi opplever igjen og igjen at det avdøde var for oss vil forbli levende i oss gjennom alle minnene vi har. Minner som kan gjøre vondt, men som også gir trøst. Minner som har satt spor i oss og som kan fortsette å puste liv i oss fremover. Minner som forteller at kjærligheten er det viktigste –Det at vi opplever sorg vil også si at vi har opplevd kjærlighet, det å bli elsket. Det gir oss håp og liv, det som en generasjon kan gi den neste i gave.

Det avgjørende, den største utfordringen er nettopp å gi oss håp og hjelpe oss til å leve med hele alfabetet. Alt for ofte stanser vi opp før å og mister viktige sider av livet. Det vonde og vanskelige, døden skyver vi bort. Men det er livets grensesituasjoner som får oss til å ta i bruk hele alfabetet. Det kan være ulykker og død. Eller gleden ved en fødsel. Angst i livskriser der vi opplever at livet har gått fra oss.

Mister vi evnen til å sørge, mister vi evnen til å glede oss. ”Alt har sin tid” heter det hos Forkynneren. Det må være tid til fødes, en til å dø, en tid til å plante, en til å rykke opp, en tid til å gråte, en til å le, en tid til å sørge, en til å danse, en tid til å lete, en til å miste. Forkynneren regner opp livet med all dets mangfold og kontraster. For slik er jo livet, også til dem vi har tatt avskjed med. Men det å møte døden gjennom et menneske vi kjenner kan også gi oss et nytt perspektiv på livet. Det kan hjelpe oss til å skape noe nytt, skape nye muligheter til å se hverandre og sette mer pris på det vi har. Møtet med døden kan hjelpe oss til å se livets verdi og hjelpe oss til å leve det fullt ut.

Å være menneske betyr å leve med smerte og sår. Lidelser og sorg er en del av våre liv. Og det er for de fleste av oss ikke noe sykelig, vi trenger behandling og medikamenter for.

Vi må gi plass til hele livet med alle dets motsetninger.

Allehelgenssøndag er en flukt inn i virkeligheten slik den er. I møte med døden ser vi som er tilbake ofte livet klarere. En gammel egyptisk legende forteller om fuglen Fønix – som det bare fantes en av i hele verden. Hvert 500 år viste den seg i Egypt. Og når fuglen følte at døden nærmet seg, bygget den et rede og la seg opp i det. I redet brant den opp, alt ble til aske. Men fra asken gjenoppsto den som en ny fugl – og den nye fugl Fønix fløy opp mot den blå himmelen, klar for å begynne igjen.

Mange tror det ikke går an å stole på en framtid, at ting er så ødelagt. Legenden om fugl Fønix er en legende som viser at vi kan se framover midt i angsten og usikkerheten. For håpet kan ingen ta fra oss!