Feil skilting på veien mellom Kvalsaukbrua og Maurnes

Meninger

Veien mellom Kvalsaukbrua og Maurnes har fått en flott opprustning som bygda er svært fornøyd med. Det har blitt et prosjekt som var nødvendig og etterlengtet.

Imidlertid har den flotte veien fått noen feil skilting som må rettes opp.





1. Skiltet Liland ved Kvalsaukbrua

Når man kommer over brua mot nord står skiltet Liland rett etter brua før avkjøring til Holmen boligfelt.. Dette er feil plassert skilt. Skiltet står i Holmen. Bygda Liland er avgrenset fra Lilandshøgda og slutter ved oppsatt skilt mot Maurnes.

Konklusjon:

Veiskiltet Liland (blått skilt) ved Kvalsaukbrua flyttes til Lilandshøgda og settes opp der (se kart).





2. Busstopp navngitt Liland

Dette skiltet er satt opp ved kryss ved vei ned til Leirbogneset. Dette er feil benevnt. Reisende med buss og skal til Liland, risikerer ved slik skilting å bli satt av ved Leirbogneset. Slik kan vi ikke ha det.

Konklusjon:

Busstopp ved nåværende navn Liland bør ha annet navn og kan hete

Leirbogneset eller Leirbogneset veikryss. Jfr. Navn på busstopp i Bogan som har fått navn Bogan veikryss.





3. Busstopp navngitt Lilandshøgda

Dette busstoppet står ikke på Lilandshøgda, men på Liland. Denne busstoppen ligger rett ved den den gamle gårdshaugen og antatte eldste gården på Liland og i kartet er dette stedet benevnt Liland.

Konklusjon:

Navn på busstoppet Lilandshøgda er feil benevnt og må få navn Liland. Skiltet som i dag står ved Leirbogneset veikryss flyttes hit.





For oss som bor her er det selvsagt svært viktig at bygdene får rett navn, både for at folk skal finne fram og at vi skal ta vare på tradisjoner og kulturhistoria.

Vedlagt kart med avmerking av nevnte skilt.







Vi ber om at ovennevnte feil skilting blir rettet opp.

Følgende lag og foreninger står bak denne henvendelsen:

Maurnes pensjonistforening

Leder Roald Hansen

Hongfjord grendehus

Leder Remi Knutsen

Maurnes Fiske- og Småbåtforening

Leder Nils Einar Knutsen

Holmdriv velforening

Leder Ottar Knudsen

Sortland oktober 2020