- Kysten må protestere

Meninger





Hurtigruten er en livsnerve i svært mange kystsamfunn langs vår langstrakte kyst. Det at Riksvei nr 1 nå har redusert tilbudet til bare to skip er dramatisk sier Fylkesråd for Næring og miljø i Troms og Finnmark Fylkeskommune Karin Eriksen.

Hurtigruten er noe langt mer enn cruiseskip som frakter turister langs 34 anløpssteder i et fantastisk landskap. Den er også en viktig godstransportør som frakter om lag 100.000 tonn gods langs kysten hvert år. Mye av dette er kortreist stykkgods som fisk, reservedeler og medisin.

For svært mage kystsamfunn er Hurtigruta den desidert sikreste logistikkløsningen. Det gjelder ikke minst i nord. Mangelen på toglinjer, vinterstengte veier og flyplasser gjør det vanskelig å finne gode alternative løsninger, og de få alternativene som finnes innebærer vesentlig økte kostnader. Resultatet er derfor i beste fall en dyrere og dårligere løsning.

For sjømatnæringen kan disse konsekvensene bli vesentlige og mange bedrifter melder at de allerede har betydelige utfordringer. Det er liten tvil om at denne situasjonen kan forverre seg vesentlig når de store sesongfiskeriene kommer i gang rett over nyttår. Det er derfor avgjørende at en så raskt som mulig får på plass en hensiktsmessig ordning i forhold til disse utfordringen.

Jeg vil derfor ta initiativ til et snarlig møte med næringsorganisasjonene i sjømatnæringen, Kommunenes sentralforbund og andre fylkeskommuner for å drøfte situasjonen og utvikle et konkret forslag som kan bidra til å løse den situasjonen som har oppstått på kysten. Sammen vil vi fremme dette kravet overfor sentrale myndigheter, sier Eriksen.