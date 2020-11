- Greit med bil som forurenser bare det skjer her i nord?

Meninger

I 2025 vil politikerne at alle nye biler skal være nullutslippsbiler. Det er målet de styrer etter. Det er bare ikke så viktig at vi i nord skal få være med på festen.

I Nordland fylke er andelen elbiler bare litt over 2 prosent av personbilparken vi har i dag. Dette kan endres seg kraftig i en positiv retning de neste årene. Med nye modeller fra mange merker som passer flere i vårt distrikt er vi på god vei. Men, dette kan få en kraftig brems om politikerne nå gjør det vanskelig for oss.

Bilbransjen har utviklet ny teknologi i rekordfart. Kundene har tatt modige og grønne valg. I Norge har vi nå over 300.000 elektriske personbiler på veien. Det er 10 prosent av bilparken, men få av dem er å møte på veien i Nordland. Nasjonalt vil vi nok i år se at over 50 prosent av alle nye biler i år er en elbil. Også her begynner elbilsalget å skyte fart. Nå er det vår tur til å bli med i det grønne skiftet.





Men, den gode utviklingen kommer ikke til å fortsette om politikerne nå legger moms og avgifter på de elektriske bilene vi trenger i distriktene. Mange av bilene folk trenger her hos oss er ikke blitt elektriske enda. Både Høyre og Arbeiderpartiet har i sine forslag til partiprogram moms på elbil. Senterpartiet er delt. Går forslagene som nå er til høring gjennom hele veien, går partiene til valg med moms på elektrisk bil i programmet. Vi frykter dette bare er starten på en bølge med avgifter på elbilen. Dette kommer altfor tidlig.

En liten elektrisk bil kan fungere i byen. Her i distriktene trenger vi biler med rekkevidde, plass, bakkeklaring, firehjulsdrift og hengerfeste. Til nå har disse bilene vært for få og for dyre for mange familier. Milliarder er så langt gitt i avgiftslettelser. Det meste har gått til de store byene og områdene rundt. Aller mest til Østlandet. For det er her de fleste som kjøper elektrisk bil bor. Og hos oss har ikke alle buss rett utenfor døra som går hvert femte minutt. Vi trenger bilen til det meste i hverdagen. Det er forskjell på Nordland og Akershus eller Oslo. Det må politikerne forstå.





Nå kommer flere og flere ladestasjoner og vi står nå ovenfor en grønn revolusjon i modellutvalget hos en rekke bilmerker i nær fremtid. Nå kommer elbilene med plass, rekkevidde, hengerfeste, bakkeklaring og firehjulstrekk. Bilene vi trenger her hos oss. Samtidig er politikerne i Oslo i gang med å trekke opp stigen etter seg.

Resultatet blir da at det er byene og dem som har hatt råd til de dyreste bilene som nytt godt av milliardene i avgiftslettelser. Urettferdig kalles dette.





Vi kjenner kundene våre. Vi i bilbransjen klarer ikke jobben alene. Det er dumt å fjerne et verktøy som virker for tidlig. Prisen på bilen er selvsagt en avgjørende faktor for å velge nullutslipp. Med moms og økte avgifter på elektriske biler frykter vi en kraftig brems i salget av elbiler. Vi må nesten stille spørsmål om politikerne våre synes det er greit å forurense så lenge det ikke skjer i byene eller nede på Østlandet?

Vi oppfordrer politikerne til å holde nullutslippsbilen på veien. Vi i Nord vil også være med på det grønne skiftet. Ikke kjør elbilen i grøfta før vi får en skikkelig mulighet.