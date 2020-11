Meninger

Fremskrittspartiet vil bekjempe samværssabotasje. Barn har rett til begge foreldre.

Den siste tiden har TV 2 hatt en rekke oppslag om hvordan barn, foreldre og øvrig familie rammes av samværssabotasje. Mange foreldre blir forhindret eller nektet samvær med barna sine etter samlivsbrudd, til tross for at de har samværsrett. Det er i strid med barnets rett til å se begge sine foreldre, og i strid med foreldrenes rett til å se sine barn.

FrP mener at ingen familier skal lide under samværssabotasje, særlig ikke barna. For oss er det barnets beste som skal stå i fokus, da skal ikke lønne seg å bedrive samværssabotasje. Derfor fremmet vi nylig 5 forslag på Stortinget, som skal bidra til å starte arbeidet med å bekjempe samværssabotasje.

Det er ofte en underliggende konflikt mellom foreldrene som er bakgrunnen for at samværssabotasje blir begått. Det er regler om mekling i disse sakene, med mål om å redusere konfliktnivået og forebygge samværssabotasje, men vi ser dessverre at dette ikke alltid hjelper. Derfor må vi sette inn ytterligere tiltak. Store konflikter mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn, og det er derfor viktig å sikre familiene hjelp til å forebygge, bedre foreldresamarbeidet og hindre at konflikter utvikler seg.

Forslaget FrP har fremmet innebærer også en lovendring som sikrer at ingen kommer økonomisk gunstigere ut med bidrag som følge av samværssabotasje. Det er viktig å sikre at det ikke ligger økonomiske motiver bak å hindre barns samvær med foreldre. Ofte fører dessverre samværssabotasje til at bidragspliktige får økt bidragsplikten sin, noe som er svært urimelig. I tillegg til å bli frarøvet tid med barnet sitt, må man i tillegg betale mer på grunn av det. Det vil Fremskrittspartiet gjøre noe med. Samværssabotasje skal aldri lønne seg.