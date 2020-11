- FrP til kamp for lavere fergepriser

Meninger

Det siste året har fergeprisene på Vestlandet og i nord eksplodert. Derfor foreslår Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett å øremerke to hundre millioner kroner for å få lavere billettpriser.

Fremskrittspartiet vil målrette pengene mot lavere priser for bedrifter og folk flest. Derfor stiller Frp krav i budsjettforslaget om at kun fylkeskommuner med billettpriser på eller under statlig regulativ får en andel av de 200 friske millionene. På den måten sikrer vi effektivt at ikke fylker gjør som vi så da ferjeopprøret oppsto i fjor, at ferjeprisene øker.

Fordelingen Frp legger opp til, er to tredeler til fylker som har tatt i bruk ny teknologi, og en tredel flatt på ferjekriteriet. Det er samme fordeling som de 150 millionene ferjefylkene fikk i år, men som regjeringen kuttet i sitt forslag til 2021-budsjett.

Økningen i fergeprisene har rammet bedrifter, enkeltpersoner og familier hardt. I fergefylkene er det ikke annet alternativ enn å benytte seg av ferger. Med økte fergepriser har man rammet alt fra næringsliv til familiebesøk. Når prisene har økt, har man også lagt hindringer på familiebesøk og rammet næringslivets økonomi hardt, på grunn av økte kostnader på reise.

Frp innleder mandag forhandlinger med regjeringen om neste års statsbudsjett. Der vil Fremskrittspartiet kjempe hardt for gjennomslag for å få lavere fergepriser for bedrifter og folk flest.