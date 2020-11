«Øksnes Venstres budsjettforslag: Salg av tomter»

Meninger

Havneeiendommene ble taksert i 2018, og de ble da verdsatt til 214 millioner kroner. De store verdiene kaster lite av seg – bare et par millioner i form av festeinntekter pr. år. Dette er sløsing med offentlige ressurser som vi kunne utnyttet bedre til beste for innbyggerne!

Prosessen med å få på plass et nytt basseng er kommet godt i gang, og for å holde låneopptaket nede, bør noe av havneeiendommene selges. Inntektene fra salget kan også brukes til å delfinansiere andre viktige velferdsoppgaver.

Salg av havneeiendommer kan også ha en positiv driftsmessig konsekvens, og være positiv for privat næringsutvikling. Dette gjør salg til en vinn vinn situasjon.

- Det skal bli interessant å se om forslaget til administrasjonen får samme endelikt som da Øksnes Venstre foreslo salg av eiendommer.

Kommunestyret har tidligere sagt at havneeiendommer ikke skal selges, men kommunestyret har stikk i strid med egne vedtak allerede solgt tomter. Kommunestyret har med dette åpnet opp for salg, og det skal bli vanskelig å nekte eventuelle andre som ønsker å kjøpe næringsareal i havneområdene.

Interkommunalt samarbeid om kommunale oppgaver

Øksnes har i liten utstrekning samarbeidet med andre kommuner for å få til besparelser. Samarbeid bidrar til økonomiske besparelser ved at det oppnås stordriftsfordeler som igjen gir rimelige og bedre tjenester på grunn av spesialisering og investering i felles anlegg og utstyr.

Administrasjonen foreslår interkommunalt samarbeid knyttet til brannvesenet. De gangene Øksnes Venstre har foreslått samarbeid har imidlertid standardsvaret vært at ingen vil samarbeide med oss, og med denne lite proaktive tilnærmingen har vårt budsjettforslag blitt stemt ned.

- Det skal bli spennende å se om forslaget om samarbeid innen brannvesenet vil få samme endelikt.

Ladestasjoner for elbiler.

Som et ledd i overgang til kommunale el-biler, redegjør administrasjonen for at det er behov for å etablere hurtigladestasjon og ladestasjoner for el-biler.

Øksnes Venstre har i tidligere budsjett foreslått økt satsing på el-biler, og at det må etableres ladestasjoner i samarbeid med Enova og aktuelle bedrifter. Ei heller dette forslaget har blitt støttet.

Noen måneder inn i dette året behandlet kommunestyret kostnadsramma for Elvelund 2. For å få ned kostnadene skulle det ikke bygges carporter med ladestasjoner. Kommunale prosjekt har en lei tendens til å bli kostbare av mange hensyn. All erfaring tilsier at å komme drassende i etterkant med nye tilleggsinvesteringer som med fordel kunne tatt i forbindelse med byggingen, fort blir dyrt. Øksnes Venstre var ikke med på å fjerne carportene og ladestasjonene i Elvelund2.

- Det skal bli interessant å se hvilket endelikt også ladestasjonene vil få.

Det vil nok sitte langt inne hos noen politikere å støtte forslag som har sin opprinnelse hos Øksnes Venstre, og som de tidligere har stemt ned. Og så får vi se om kutymen fra tidligere år følges.

Følges den, får Øksnes-væringene ikke vite noe om prioriteringene til Høyre, Frp og Senterpartiet før budsjettet – som berører oss alle på forskjellig vis – er vedtatt.

Mange føler at det er ugreit at avgjørelser tas over hodet på dem, og at det kuttes med hard hånd i tjenester som er viktige for dem det gjelder – uten at de er lyttet til.

Tradisjonen tro vil Øksnes Venstres budsjettforslag bli offentliggjort i god tid før kommunestyrets behandling av saken