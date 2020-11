- En kulturell bærebjelke kan forsvinne

Meninger





Som styreleder i Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) leser jeg med forskrekkelse et oppslag i BLV den 18.11. under overskriften «Distriktsmusikere kan miste støtten fra fylket, som ønsker seg pop og rock». For LVO er denne ordningen en av orkesterets bærebjelker for å gjennomføre konserter av høg kvalitet rundt i distriktet, uansett sjanger.

Bakgrunnen for oppslaget er en pressemelding fra fylkesråden for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi. Der fremgår det at fylkeskommunen vil avvikle den årlige støtten til faste distriktsmusikerstillinger, noe som innebærer at blant annet «Ensemble Blå» i Sortland kan miste støtten og i verste fall bli nedlagt. Det samme gjelder tilsvarende stillinger andre steder i Nordland. Ordningen er et spleiselag mellom fylkeskommunen og vertskommunen og har eksistert i 35 år. Den har ført til at vi har topp-kvalifiserte musikere lokalt og regionalt.

Merkelig

Fylkesrådens argumentasjonen er merkelig. Hun hevder at ordningen har liten sjangerbredde. Men musikerne i for eks «Ensemble Blå» dekker flere sjangre, kanskje nettopp fordi de har utdanning på toppnivå. Om kort tid opptrer en av Sortlands dyktige distriktsmusikere i et band med jazzmusikere. Flere ganger har ensemblet hatt konserter med for eks Halvdan Sivertsen. Distriktsmusikerne i Hadsel hadde nylig en tangoturné osv. Hovedpoenget er imidlertid at man gjennom dette spleiselaget har klart å bygge opp en fast team av høyt kvalifiserte musikere i Nordland i tillegg til landsdelsmusikerne som også er fast ansatt.

«Bolyst»

Det merkeligste argumentet er imidlertid at en omlegging kan sikre større «bolyst» fordi de unge ønsker seg mer pop og rock. Pengene skal omdisponeres for også å dekke disse musikksjangerne. I Vesterålen er det et godt rocke- og jazzmiljø takket være rockebrakker, band og festivaler som fylkeskommunen har støttet. Bidrar ikke distriktsmusikerne også til «bolyst» gjennom konserter på et høyt nivå lokalt og regionalt? De har dessuten kombinasjonsstillinger der de underviser barn og unge i kulturskolene og de reiser rundt med skolekonserter i hele fylket.

Rammes økonomisk

For LVO betyr distriktsmusikerne, dyktige gruppeledere, støttemusikere og solister som tar med seg elevene sine på orkestersamlingene og bidrar til at LVO blir en slags «regional orkesterskole» som har bidratt til at mange i dag er profesjonelle musikere innen ulike sjangre. Med distriktsmusikerordningen har orkesteret stabile støttespillere lokalt og sparer store beløp på flyreiser og dyre overnattinger. Fylkeskommunens faste støtte til orkesteret ble med et pennestrøk slettet for noen år siden. Nå kan LVO igjen bli økonomisk rammet.

LVO håper at distriktsmusikerordningen slik den er i dag, blir styrket, ikke svekket og at det også utvikles gode støtteordninger for folkemusikere, pop- og rockemusikere. Sett ikke musikksjangerne opp mot hverandre, men styrk det som fungerer godt!