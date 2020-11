En hel landsdel gleder seg

Meninger

Jeg er TIL-supporter, men jeg skal innrømme at jeg har et snev av allergi i øyekroken i kveld, for Glimt har gjort noe som jeg helt seriøst mener er viktig for hele landsdelen. Viktig med stor "V". Det er nemlig ingen tvil om at det å være nordlending i alt for mange generasjoner har vært en identitet med et snev av mindreverdighetskompleks. Veiene har vært dårlige, utdanningsnivået lavt, filmene kom alltid sist på kino i nord, og og vi har måttet vente ti år lenger enn resten av landet på kabel-tv, mobildekning, bredbånd og alt annet. Vi har kanskje aldri helt trodd at vi var best til noe som helst.





Det har tatt tid å komme over svart hav og mørklagte bygder, men Nord-Norge har nå større økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet enn resten av landet. Vi har gründere, universitet, industri og politisk relevans, og ingen kan noensinne si at vi ikke har god nok fotball, 48 år etter at nordnorske lag aller nådigst fikk lov å spille på øverste nivå...

Det er en positivitet nå, og en kulturendring vi har ventet lenge på, der vi fikser ting selv, og forventer at det andre skal ordne faktisk blir gjort. Det er ingen grunn til å gå stille i dørene, ingen grunn til å akseptere å bli nedprioritert, ingen grunn til å tvile på noe som helst. Nord er the new black, passer til alt, og er svaret på det meste. Nord-Norge for evig, mer, mer, mer!





Så ja, vi er kommet et godt stykke på vei, men vi er ikke i mål ennå: Vi må få en nasjonal politikk som sikrer befolkningsvekst her nord (og i distriktene generelt), og så må noen sørge for at vi kan ta tog mellom Bodø og Tromsø når vi atter skal se slaget om Nord-Norge. Vi har ventet lenge på gullmedaljer til landsdelen, men vi har ventet enda lenger på stålskinner, og den som kan sikre oss bygging av Nord-Norgebanen, han bør fanden meg få en byste på peishylla i alle nord-norske hjem, og til og med æresplass i medaljeskapene på Aspmyra og Alfheim.