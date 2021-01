Fergepriser - Det er prisverdig å ville rydde opp etter seg

Meninger





Etter å ha kuttet i ruter og skrudd opp prisene for hurtigbåt og ferge i Nordland, kommer AP nå med valgkampflesk om å halvere fergeprisene med støtte fra staten. Vi tror at nordlendinger merker seg hva AP, som har det politiske ansvaret, faktisk har gjort enn hva de vidløftig lover foran et stortingsvalg. Vi trenger troverdige løsninger for lavere fergepriser, ikke valgflesk som fraskriver fylkene ansvaret.





Nordland fylkeskommune går så det suser økonomisk. Over tid har de gått med store overskudd og det settes penger på bok. Fylkesrådet som er styrt av AP og SP bygger opp store verdier, ansetter store staber rundt seg, men sulteforer på det nordlendingen trenger mest; utdanning til ungdommen vår og gode samferdselstilbud. Hvis ikke AP tar ansvaret for normale fergepriser og et godt ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland, så får de overlate roret til noen andre.





Folk er nærmest resignerte overfor et stadig dårligere ferge- og hurtigbåttilbud. Verst går det utover dem som bor i små kystsamfunn. Fylkesrådet i Nordland har vært styrt av AP og SP og må inneha snart norgesrekord i det som Senterpartiet selv kaller for sentralisering. Det blir ikke bedre av at de samme politikerne fraskriver seg det ansvaret som de er folkevalgt til å ta. Overføringene til fylkene er gode. Ferge, båt og buss er fylkets ansvar. Nå må AP og SP snart ta det.





Det kan ha vært en strategisk blunder av AP å rette oppmerksomheten mot at de selv er ansvarlig for de høye fergeprisene. Men ikke noe så galt, at det ikke er godt for noe. I Høyre ser vi behovet for at fergeprisene skal ned. Det skal vi bidra til - men det må starte med at de som har det politiske ansvaret viser at de gjør de rette prioriteringene. De kan sette ned prisene allerede i morgen om de har politisk vilje til det.

Fremover må vi se på løsninger som å få ett fergeregulativ for alle fergefylkene, vi kan vurdere makspriser og lavere inngang for Autopass. Staten kompenserer allerede for det grønne skiftet innen sjøfart i fergefylkene. I 2018 ble rammetilskuddet til fylkeskommunene økt med 100 millioner til lav- og nullutslippsferger, og det ble lagt på ytterligere 100 millioner i 2021. Dette er varige økninger i inntektsnivået. I tillegg kom en ekstrabevilgning på 150 millioner i revidert nasjonalbudsjett i 2020 og det er stilt store pengesummer gjennom Enova.





Folk har selvfølgelig fått med seg hvem som sitter med ansvaret for de høye fergeprisene. Og det er prisverdig at AP viser vilje til å rydde opp etter seg. Men et bedre hurtigbåt- og fergetilbud, og langt lavere fergepriser, starter med at AP vedkjenner seg at de har det politiske ansvaret. Det skal ikke stå på Høyre i regjering - vi skal bidra med fortsatte og økte overføringer til fergefylker som viser vilje til å reelt sett få ned fergeprisene.