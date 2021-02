Tommy Wessel Nordeng til minne

Meninger





Vi er i dyp sorg over å ha mistet vårt styremedlem og skientusiasten Tommy Wessel Nordeng 24. desember 2020. Våre varmeste tanker og dypeste medfølelse går til hans kjæreste Kristin, til August, Iris, Sivert og nærmeste familie i en tung tid.

Både i aktive og mindre aktive perioder var Tommy alltid et veldig positivt medlem i Alsvåg IL. I barne- og ungdomsår var han med på aktiviteten som ble skapt i laget. Han ble både kretsmester på ski, og han spilte fotball på A-laget frem til midt på 80-tallet. Da han etter år i hovedstaden flyttet hjem med familien engasjerte han seg i mye, og også i idrettslaget. Tommy var genuint opptatt av Alsvågs idretts- og kulturliv. Han var opptatt av hvilken viktighet det hadde spilt for hans oppvekst, hva han ville det skulle bety for hans ungers oppvekst, og for bygdas liv for øvrig.





Tommy vil bli husket for sitt enorme engasjement. Når Tommy tok initiativ var det var full trøkk med høye ambisjoner og mål – både for seg selv og alle rundt han. Det var engasjement, energi og humør!

Han hadde ideen og var pådriveren for Vesterålen Summergames, som første gang ble gjennomført i 2014. De første årene var dette et stort arrangement, som inkluderte både gateløp, sykkel- og fjelløp. I august 2020 ble syvende gang gjennomført i en «light-variant» på grunn av pandemien, men som Tommy sa; vi gjennomførte i ei vanskelig tid! Det skal vi vær fornøyd med! Det ble siste «Summergames» med Tommy.





Tommy var skiansvarlig i idrettslaget de siste 8 årene, og han la ned en formidabel innsats. Han fikk satt Alsvåg IL på kartet! Han var primus motor for et aktivt skimiljø som gjorde seg bemerket utover regionsgrensene, han skapte et godt treningsmiljø for skigruppa, og sørget for at «Alsvågrennet» fikk et velomtalt renommé. Tommy var en pådriver i arbeidet med vedlikehold og drift av skianlegget i Alsvåg. Han jobbet kontinuerlige for alltid å få frem optimale trenings- og konkurranseforhold for løperne. Dette til stor glede også for alle skiglade mennesker i Øksnes.

Tommy hadde et pågangsmot, en drivkraft, og en gjennomføringsevne som var helt unik. Hans kreativitet, gode humør og smittende latter vil bli dypt savnet!





Vi er evig takknemlig for alt Tommy har gjort og betydd for Alsvåg idrettslag.





Styret 24.01.2021