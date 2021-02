«Sortland kommunes kjøp av tjenester hos lokale skatteytere»

Meninger





Grunngitt spørsmål i Sortland kommunestyre 11. februar 2021.

Sortland kommune har stort behov for markedsføring, og ikke minst under pandemien har kommunen hatt stor nytte av å formidle sine budskap gjennom lokale redaktørstyrte media. Det synes derfor å være et paradoks at kommunen i så liten grad vil bruke de samme media gjennom kjøp av tjenester.



Et lite steinkast fra rådhuset ligger en mediebedrift med opp mot 40 lokale arbeidsplasser. Her genereres millioner av kroner i skatte- og avgiftsinntekter for Sortland kommune, ikke minst gjennom ringvirkninger. Dette står i grell kontrast til sørnorske og amerikanske aktører, som ikke legger igjen ei eneste skattekrone lokalt – ja, kanskje ikke engang i Norge.

Andre vesterålskommuner, kulturhus, dagligvarebutikker, byggevarehandler, arrangører, klesforretninger og privatpersoner når sitt publikum og tjener gode penger på å annonsere i lokale aviser og nettaviser.

Spørsmål til ordføreren:

• Inviteres lokale reklamebyråer og mediehus med i konkurransen om markedsføringstjenester for Sortland kommune?

• I hvilken grad tillegges lokal tilhørighet og samfunnsbygging vekt ved kjøp av tjenester?